Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии семьям пяти погибших на Украине солдат передали ордена Мужества - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/muzhestvo-1789120980.html
В Ингушетии семьям пяти погибших на Украине солдат передали ордена Мужества
В Ингушетии семьям пяти погибших на Украине солдат передали ордена Мужества - РИА Новости, 17.05.2022
В Ингушетии семьям пяти погибших на Украине солдат передали ордена Мужества
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во вторник вручил ордена Мужества родным пяти военнослужащих из республики, погибших в ходе специальной военной операции на РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:10
2022-05-17T20:10
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596505475_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1a0373b4be70d81d2592c9a42127d180.jpg
НАЛЬЧИК, 17 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во вторник вручил ордена Мужества родным пяти военнослужащих из республики, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба руководителя региона."Калиматов и заместитель начальника штаба Южного военного округа генерал-майор Владимир Балуба вручили ордена Мужества матерям и отцам военнослужащих Министерства обороны РФ, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции на территории Донбасса и Украины", - говорится в сообщении.Награды переданы родным сержантов Илеза Торшхоева и Абдул-Азита Албакова, ефрейтора Беслана Мержоева и рядовых Ахмеда Муталиева и Тимура Хадзиева."Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи наших погибших героев. В любое время властями республики им будет оказана необходимая помощь", - заявил глава Ингушетии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства на 16 апреля, потери в разы выше - 23 367 погибших. Россия опубликовала первые списки с поименным перечислением погибших и раненых украинских военных.
https://ria.ru/20220509/donbass-1787644316.html
https://ria.ru/20220517/nagrada-1788942018.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596505475_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_88a2cf282655343296e4ec7af737e088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, донбасс
20:10 17.05.2022
 
В Ингушетии семьям пяти погибших на Украине солдат передали ордена Мужества

В Ингушетии пятерых участников спецоперации посмертно наградили орденами Мужества

© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Красноярского края / Перейти в фотобанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Красноярского края
Перейти в фотобанк
Орден Мужества. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 17 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во вторник вручил ордена Мужества родным пяти военнослужащих из республики, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Калиматов и заместитель начальника штаба Южного военного округа генерал-майор Владимир Балуба вручили ордена Мужества матерям и отцам военнослужащих Министерства обороны РФ, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции на территории Донбасса и Украины", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 14:14Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что не было ни одного шанса решить проблему Донбасса мирно
Награды переданы родным сержантов Илеза Торшхоева и Абдул-Азита Албакова, ефрейтора Беслана Мержоева и рядовых Ахмеда Муталиева и Тимура Хадзиева.
"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи наших погибших героев. В любое время властями республики им будет оказана необходимая помощь", - заявил глава Ингушетии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Орден мужества
09:49Специальная военная операция на Украине
Двух участников спецоперации из Ростовской области наградили посмертно
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства на 16 апреля, потери в разы выше - 23 367 погибших. Россия опубликовала первые списки с поименным перечислением погибших и раненых украинских военных.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала