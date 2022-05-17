https://ria.ru/20220517/muzhestvo-1789120980.html

В Ингушетии семьям пяти погибших на Украине солдат передали ордена Мужества

В Ингушетии семьям пяти погибших на Украине солдат передали ордена Мужества - РИА Новости, 17.05.2022

В Ингушетии семьям пяти погибших на Украине солдат передали ордена Мужества

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во вторник вручил ордена Мужества родным пяти военнослужащих из республики, погибших в ходе специальной военной операции на РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:10

2022-05-17T20:10

2022-05-17T20:10

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

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НАЛЬЧИК, 17 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во вторник вручил ордена Мужества родным пяти военнослужащих из республики, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба руководителя региона."Калиматов и заместитель начальника штаба Южного военного округа генерал-майор Владимир Балуба вручили ордена Мужества матерям и отцам военнослужащих Министерства обороны РФ, погибших при выполнении задач в рамках специальной военной операции на территории Донбасса и Украины", - говорится в сообщении.Награды переданы родным сержантов Илеза Торшхоева и Абдул-Азита Албакова, ефрейтора Беслана Мержоева и рядовых Ахмеда Муталиева и Тимура Хадзиева."Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи наших погибших героев. В любое время властями республики им будет оказана необходимая помощь", - заявил глава Ингушетии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства на 16 апреля, потери в разы выше - 23 367 погибших. Россия опубликовала первые списки с поименным перечислением погибших и раненых украинских военных.

https://ria.ru/20220509/donbass-1787644316.html

https://ria.ru/20220517/nagrada-1788942018.html

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владимир путин, россия, украина, донбасс