https://ria.ru/20220517/moskva-1789032131.html

Новые детские и спортивные площадки появятся в Москве

Новые детские и спортивные площадки появятся в Москве - РИА Новости, 17.05.2022

Новые детские и спортивные площадки появятся в Москве

Новые детские и спортивные площадки появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:29

2022-05-17T14:29

2022-05-17T14:29

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Новые детские и спортивные площадки появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Новые детские и спортивные площадки появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще. В рамках работ по реабилитации территорий обновим и существующие зоны для игр и спорта", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что во Всехсвятской роще будут обновлены два игровых поля и площадка для воркаута, в районе станции метро "Щукинская" приведут в порядок площадку с тренажерами и оборудуют зону для настольного тенниса, по всей территории вдоль транзитных маршрутов будут оборудованы небольшие площадки с отдельно стоящими тренажерами, также планируется обновить четыре детские площадки и создать около 10 новых.Сообщается, что границы существующих площадок не увеличатся, новые игровые и спортивные зоны будут созданы с учетом необходимого расстояния от деревьев.

https://realty.ria.ru/20220517/uk-1789015141.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, благоустройство