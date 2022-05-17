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Новые детские и спортивные площадки появятся в Москве - РИА Новости, 17.05.2022
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Новые детские и спортивные площадки появятся в Москве
Новые детские и спортивные площадки появятся в Москве - РИА Новости, 17.05.2022
Новые детские и спортивные площадки появятся в Москве
Новые детские и спортивные площадки появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:29
2022-05-17T14:29
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городское хозяйство москвы
благоустройство
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Новые детские и спортивные площадки появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Новые детские и спортивные площадки появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще. В рамках работ по реабилитации территорий обновим и существующие зоны для игр и спорта", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что во Всехсвятской роще будут обновлены два игровых поля и площадка для воркаута, в районе станции метро "Щукинская" приведут в порядок площадку с тренажерами и оборудуют зону для настольного тенниса, по всей территории вдоль транзитных маршрутов будут оборудованы небольшие площадки с отдельно стоящими тренажерами, также планируется обновить четыре детские площадки и создать около 10 новых.Сообщается, что границы существующих площадок не увеличатся, новые игровые и спортивные зоны будут созданы с учетом необходимого расстояния от деревьев.
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москва, городское хозяйство москвы, благоустройство
14:29 17.05.2022
 

Новые детские и спортивные площадки появятся в Москве

© Telegram канал / Городское хозяйство МосквыПроект с детскими и спортивными площадками в Щукинском парке и Всехсвятской роще
Проект с детскими и спортивными площадками в Щукинском парке и Всехсвятской роще
© Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Новые детские и спортивные площадки появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Новые детские и спортивные площадки появятся в Щукинском парке и Всехсвятской роще. В рамках работ по реабилитации территорий обновим и существующие зоны для игр и спорта", - говорится в сообщении.
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В комплексе городского хозяйства рассказали, что во Всехсвятской роще будут обновлены два игровых поля и площадка для воркаута, в районе станции метро "Щукинская" приведут в порядок площадку с тренажерами и оборудуют зону для настольного тенниса, по всей территории вдоль транзитных маршрутов будут оборудованы небольшие площадки с отдельно стоящими тренажерами, также планируется обновить четыре детские площадки и создать около 10 новых.
Сообщается, что границы существующих площадок не увеличатся, новые игровые и спортивные зоны будут созданы с учетом необходимого расстояния от деревьев.
 
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