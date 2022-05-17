https://ria.ru/20220517/molodezh-1788926914.html
Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи
Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи - РИА Новости, 17.05.2022
Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи
Министерства или отдельные ведомства по делам молодежи могут появиться во всех 85 регионах России через два года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T06:31
2022-05-17T06:31
2022-05-17T10:01
общество
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерства или отдельные ведомства по делам молодежи могут появиться во всех 85 регионах России через два года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева."Сегодня, работая с главами субъектов, мы видим, как принимаются решения о выделении полноценных министерств в отдельные структуры: это и Калининград, и Хабаровский край, и Чечня, и Карачаево-Черкесия. На очереди Калмыкия, Мордовия, ряд других регионов. Этот процесс идет в ежедневном режиме", - сказала она.Глава Росмолодежи отметила, что сегодня отдельные ведомства по делам молодежи существуют более чем в трети российских регионов, то есть примерно в 30."И как раз остается еще два года для того, чтобы дойти до всех 85 субъектов", - добавила она."Нам очень важно, чтобы молодежная политика воспринималась не по остаточному принципу. Мы в целом повышаем статус молодежной политики. И мне кажется, что нам за год многое удалось, и мы видим большую поддержку глав регионов", - заключила Разуваева.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
06:31 17.05.2022 (обновлено: 10:01 17.05.2022)
Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи
Глава Росмолодежи Разуваева: во всех регионах могут появиться ведомства по делам молодежи
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерства или отдельные ведомства по делам молодежи могут появиться во всех 85 регионах России через два года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.
"Сегодня, работая с главами субъектов, мы видим, как принимаются решения о выделении полноценных министерств в отдельные структуры: это и Калининград
, и Хабаровский край
, и Чечня, и Карачаево-Черкесия. На очереди Калмыкия, Мордовия, ряд других регионов. Этот процесс идет в ежедневном режиме", - сказала она.
"Мы, конечно, взяли себе амбициозную цель — создать министерства по делам молодежи во всех регионах за три года. Это зависит от огромного количества факторов, но то, что мы видим сегодня, а также внимание глав регионов и руководителей образовательных организаций, дает нам шанс оптимистично смотреть в будущее", - добавила Разуваева.
Глава Росмолодежи отметила, что сегодня отдельные ведомства по делам молодежи существуют более чем в трети российских регионов, то есть примерно в 30.
"И как раз остается еще два года для того, чтобы дойти до всех 85 субъектов", - добавила она.
"Нам очень важно, чтобы молодежная политика воспринималась не по остаточному принципу. Мы в целом повышаем статус молодежной политики. И мне кажется, что нам за год многое удалось, и мы видим большую поддержку глав регионов", - заключила Разуваева.