Рейтинг@Mail.ru
Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/molodezh-1788926914.html
Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи
Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи - РИА Новости, 17.05.2022
Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи
Министерства или отдельные ведомства по делам молодежи могут появиться во всех 85 регионах России через два года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T06:31
2022-05-17T10:01
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736041207_0:272:3112:2023_1920x0_80_0_0_d8c9773505a4461d452e2c25d4533507.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерства или отдельные ведомства по делам молодежи могут появиться во всех 85 регионах России через два года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева."Сегодня, работая с главами субъектов, мы видим, как принимаются решения о выделении полноценных министерств в отдельные структуры: это и Калининград, и Хабаровский край, и Чечня, и Карачаево-Черкесия. На очереди Калмыкия, Мордовия, ряд других регионов. Этот процесс идет в ежедневном режиме", - сказала она.Глава Росмолодежи отметила, что сегодня отдельные ведомства по делам молодежи существуют более чем в трети российских регионов, то есть примерно в 30."И как раз остается еще два года для того, чтобы дойти до всех 85 субъектов", - добавила она."Нам очень важно, чтобы молодежная политика воспринималась не по остаточному принципу. Мы в целом повышаем статус молодежной политики. И мне кажется, что нам за год многое удалось, и мы видим большую поддержку глав регионов", - заключила Разуваева.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220517/kafedry-1788922838.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736041207_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_1602cb38a71be5a15325f0f473a086a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
06:31 17.05.2022 (обновлено: 10:01 17.05.2022)
 
Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи

Глава Росмолодежи Разуваева: во всех регионах могут появиться ведомства по делам молодежи

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКсения Разуваева
Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ксения Разуваева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерства или отдельные ведомства по делам молодежи могут появиться во всех 85 регионах России через два года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.
"Сегодня, работая с главами субъектов, мы видим, как принимаются решения о выделении полноценных министерств в отдельные структуры: это и Калининград, и Хабаровский край, и Чечня, и Карачаево-Черкесия. На очереди Калмыкия, Мордовия, ряд других регионов. Этот процесс идет в ежедневном режиме", - сказала она.
"Мы, конечно, взяли себе амбициозную цель — создать министерства по делам молодежи во всех регионах за три года. Это зависит от огромного количества факторов, но то, что мы видим сегодня, а также внимание глав регионов и руководителей образовательных организаций, дает нам шанс оптимистично смотреть в будущее", - добавила Разуваева.
Глава Росмолодежи отметила, что сегодня отдельные ведомства по делам молодежи существуют более чем в трети российских регионов, то есть примерно в 30.
"И как раз остается еще два года для того, чтобы дойти до всех 85 субъектов", - добавила она.
"Нам очень важно, чтобы молодежная политика воспринималась не по остаточному принципу. Мы в целом повышаем статус молодежной политики. И мне кажется, что нам за год многое удалось, и мы видим большую поддержку глав регионов", - заключила Разуваева.
Читайте полный текст интервью >>
Глава Росмолодежи о планах открыть профильные кафедры российских вузов на Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
03:35
В университетах ДНР и ЛНР могут появиться кафедры российских вузов
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала