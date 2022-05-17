https://ria.ru/20220517/molodezh-1788926914.html

Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи

Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи - РИА Новости, 17.05.2022

Во всех регионах России могут появиться министерства по делам молодежи

Министерства или отдельные ведомства по делам молодежи могут появиться во всех 85 регионах России через два года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T06:31

2022-05-17T06:31

2022-05-17T10:01

общество

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерства или отдельные ведомства по делам молодежи могут появиться во всех 85 регионах России через два года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева."Сегодня, работая с главами субъектов, мы видим, как принимаются решения о выделении полноценных министерств в отдельные структуры: это и Калининград, и Хабаровский край, и Чечня, и Карачаево-Черкесия. На очереди Калмыкия, Мордовия, ряд других регионов. Этот процесс идет в ежедневном режиме", - сказала она.Глава Росмолодежи отметила, что сегодня отдельные ведомства по делам молодежи существуют более чем в трети российских регионов, то есть примерно в 30."И как раз остается еще два года для того, чтобы дойти до всех 85 субъектов", - добавила она."Нам очень важно, чтобы молодежная политика воспринималась не по остаточному принципу. Мы в целом повышаем статус молодежной политики. И мне кажется, что нам за год многое удалось, и мы видим большую поддержку глав регионов", - заключила Разуваева.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия