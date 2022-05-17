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Спикер парламента Молдавии призвал обсудить вопрос членства в СНГ - РИА Новости, 17.05.2022
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Спикер парламента Молдавии призвал обсудить вопрос членства в СНГ
Спикер парламента Молдавии призвал обсудить вопрос членства в СНГ - РИА Новости, 17.05.2022
Спикер парламента Молдавии призвал обсудить вопрос членства в СНГ
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что властям нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:39
2022-05-17T16:43
в мире
молдавия
игорь гросу
снг
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что властям нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также сравнить плюсы и минусы членства в Содружестве."Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нам нужно провести политическую дискуссию. Это то, что мы должны сделать после того, как все успокоится и война (российская спецоперация по демилитаризации на Украине - ред.) закончится, и принять решение, потому что мы должны очень тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы", - заявил Гросу в эфире радиостанции "Молдова". По его словам, страна должна ориентироваться на диверсификацию рынков и переориентацию экспорта на европейский рынок. Гросу отметил, что на данный момент около 70% всех товаров Молдавия поставляет в ЕС."В ситуации, в которой мы находимся, мы не видим необходимости участвовать в мероприятиях, происходящих в рамках СНГ, это сложно даже в вопросе перемещения. Мы должны были здесь, в Кишиневе, провести мероприятие по вопросу сельского хозяйства, но попросили сообщить Секретариату Парламентской ассамблеи СНГ, что мы не видим возможности его провести, пока в нашем регионе ведется война", - добавил Гросу.За активное развитие отношений Молдавии с РФ и СНГ выступал прежний президент страны Игорь Додон и поддерживающее его правительство. Его преемница Санду, как и победившая на выборах парламента партия "Действие и солидарность", продвигают политику сближения с Западом. При этом новая власть в Молдавии сразу после выборов заявила о готовности продвигать взвешенную внешнюю политику, в том числе путем поддержания отношений с СНГ, однако в последних мероприятиях содружества представители Молдавии не участвовали.
https://ria.ru/20220517/ekonomika-1788857147.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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в мире, молдавия, игорь гросу, снг
16:39 17.05.2022 (обновлено: 16:43 17.05.2022)
 
Спикер парламента Молдавии призвал обсудить вопрос членства в СНГ

Спикер парламента Молдавии Гросу призвал власти решить вопрос членства в СНГ

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что властям нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также сравнить плюсы и минусы членства в Содружестве.
"Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нам нужно провести политическую дискуссию. Это то, что мы должны сделать после того, как все успокоится и война (российская спецоперация по демилитаризации на Украине - ред.) закончится, и принять решение, потому что мы должны очень тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы", - заявил Гросу в эфире радиостанции "Молдова". По его словам, страна должна ориентироваться на диверсификацию рынков и переориентацию экспорта на европейский рынок. Гросу отметил, что на данный момент около 70% всех товаров Молдавия поставляет в ЕС.
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"В ситуации, в которой мы находимся, мы не видим необходимости участвовать в мероприятиях, происходящих в рамках СНГ, это сложно даже в вопросе перемещения. Мы должны были здесь, в Кишиневе, провести мероприятие по вопросу сельского хозяйства, но попросили сообщить Секретариату Парламентской ассамблеи СНГ, что мы не видим возможности его провести, пока в нашем регионе ведется война", - добавил Гросу.
За активное развитие отношений Молдавии с РФ и СНГ выступал прежний президент страны Игорь Додон и поддерживающее его правительство. Его преемница Санду, как и победившая на выборах парламента партия "Действие и солидарность", продвигают политику сближения с Западом. При этом новая власть в Молдавии сразу после выборов заявила о готовности продвигать взвешенную внешнюю политику, в том числе путем поддержания отношений с СНГ, однако в последних мероприятиях содружества представители Молдавии не участвовали.
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В миреМолдавияИгорь ГросуСНГ
 
 
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