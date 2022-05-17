16:39 17.05.2022 (обновлено: 16:43 17.05.2022)
Спикер парламента Молдавии призвал обсудить вопрос членства в СНГ
Спикер парламента Молдавии Гросу призвал власти решить вопрос членства в СНГ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что властям нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также сравнить плюсы и минусы членства в Содружестве.
"Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нам нужно провести политическую дискуссию. Это то, что мы должны сделать после того, как все успокоится и война (российская спецоперация по демилитаризации на Украине - ред.) закончится, и принять решение, потому что мы должны очень тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы", - заявил Гросу в эфире радиостанции "Молдова". По его словам, страна должна ориентироваться на диверсификацию рынков и переориентацию экспорта на европейский рынок. Гросу отметил, что на данный момент около 70% всех товаров Молдавия поставляет в ЕС.
"В ситуации, в которой мы находимся, мы не видим необходимости участвовать в мероприятиях, происходящих в рамках СНГ, это сложно даже в вопросе перемещения. Мы должны были здесь, в Кишиневе, провести мероприятие по вопросу сельского хозяйства, но попросили сообщить Секретариату Парламентской ассамблеи СНГ, что мы не видим возможности его провести, пока в нашем регионе ведется война", - добавил Гросу.
За активное развитие отношений Молдавии с РФ и СНГ выступал прежний президент страны Игорь Додон и поддерживающее его правительство. Его преемница Санду, как и победившая на выборах парламента партия "Действие и солидарность", продвигают политику сближения с Западом. При этом новая власть в Молдавии сразу после выборов заявила о готовности продвигать взвешенную внешнюю политику, в том числе путем поддержания отношений с СНГ, однако в последних мероприятиях содружества представители Молдавии не участвовали.
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