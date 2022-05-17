https://ria.ru/20220517/missiya-1789139094.html

Марсианский зонд InSight завершит миссию в конце года, сообщили в НАСА

Марсианский зонд InSight завершит миссию в конце года, сообщили в НАСА - РИА Новости, 17.05.2022

Марсианский зонд InSight завершит миссию в конце года, сообщили в НАСА

Марсианский зонд InSight завершит свою работу в конце 2022 года из-за нехватки энергии, сообщил на брифинге во вторник руководитель миссии Брюс Бэннердт. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T23:45

2022-05-17T23:45

2022-05-17T23:45

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Марсианский зонд InSight завершит свою работу в конце 2022 года из-за нехватки энергии, сообщил на брифинге во вторник руководитель миссии Брюс Бэннердт."Энергия иссякает", - сказал ученый. Специалисты ведомства пояснили, что из-за пыли на Марсе солнечные панели зонда сейчас генерируют лишь 10% от первоначального объема солнечной энергии."Это существенно ограничивает возможности нашей работы", - сказала заместитель руководителя миссии зонда Катя Замора Гарсия.По ее словам, сотрудники миссии рассчитывают, что сейсмометр зонда будет работать до конца лета, вероятно, средины июля, после чего зонд полностью завершит сбор научных данных на планете. Между тем, рассчитывают в НАСА, зонд не уснет окончательно до конца текущего года.Зонд InSight совершил посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) на Марсе в ноябре 2018 года. Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащен сейсмометром и другими приборами. Изначально миссия зонда была рассчитана на два года, но затем была продлена. Как заявила на брифинге глава планетарных исследований НАСА Лари Глейз, за время своей работы зонд позволил ученым получить большой объем данных о геологическом строении Марса.Между тем главным разочарованием миссии, как заявил ее руководитель, стало то, что наряду с огромным объемом сведений о геологии планеты, специалистам не удалось измерить температуру под ее поверхностью. Эта задача ставилась перед инструментом "Мole" (Крот), который пытался пробурить марсианскую поверхность, но из-за встреченного более сильного, чем ожидалось, сопротивления марсианской поверхности аппарат не смог справиться со своей задачей.

https://ria.ru/20220428/teleskop-1786049085.html

https://ria.ru/20220514/nasa-1788500207.html

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