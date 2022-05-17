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Минобрнауки предложило создать Национальный словарный фонд - РИА Новости, 17.05.2022
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Минобрнауки предложило создать Национальный словарный фонд
Минобрнауки предложило создать Национальный словарный фонд - РИА Новости, 17.05.2022
Минобрнауки предложило создать Национальный словарный фонд
Министерство науки и высшего образования РФ предлагает создать Национальный словарный фонд - цифровую платформу для обеспечения доступа россиян к информации о... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:40
2022-05-17T19:42
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ предлагает создать Национальный словарный фонд - цифровую платформу для обеспечения доступа россиян к информации о нормах русского языка, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.Проект подготовлен в рамках поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по русскому языку."Согласно указанному поручению, необходимо обеспечить, начиная с 2020 года, финансовую, нормативно-правовую и организационную поддержку разработки, формирования и функционирования на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук государственной информационной системы (цифровой платформы) "Национальный словарный фонд". Проект федерального закона предусматривает разработку государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", создаваемой в целях обеспечения доступа граждан к информации о государственном языке Российской Федерации, а также в иных целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами", - говорится в пояснительной записке к проекту.Создание Национального словарного фонда необходимо в качестве источника информации о нормах русского языка, которая будет предназначена для использования в различных сферах деятельности государства и общества, отмечается в пояснительной записке.
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
19:40 17.05.2022 (обновлено: 19:42 17.05.2022)
 
Минобрнауки предложило создать Национальный словарный фонд

Минобрнауки предложило создать цифровую платформу Национальный словарный фонд

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ предлагает создать Национальный словарный фонд - цифровую платформу для обеспечения доступа россиян к информации о нормах русского языка, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект подготовлен в рамках поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по русскому языку.
"Согласно указанному поручению, необходимо обеспечить, начиная с 2020 года, финансовую, нормативно-правовую и организационную поддержку разработки, формирования и функционирования на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук государственной информационной системы (цифровой платформы) "Национальный словарный фонд". Проект федерального закона предусматривает разработку государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", создаваемой в целях обеспечения доступа граждан к информации о государственном языке Российской Федерации, а также в иных целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Создание Национального словарного фонда необходимо в качестве источника информации о нормах русского языка, которая будет предназначена для использования в различных сферах деятельности государства и общества, отмечается в пояснительной записке.
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