https://ria.ru/20220517/minobrnauki-1789115812.html

Минобрнауки предложило создать Национальный словарный фонд

Минобрнауки предложило создать Национальный словарный фонд - РИА Новости, 17.05.2022

Минобрнауки предложило создать Национальный словарный фонд

Министерство науки и высшего образования РФ предлагает создать Национальный словарный фонд - цифровую платформу для обеспечения доступа россиян к информации о... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:40

2022-05-17T19:40

2022-05-17T19:42

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ предлагает создать Национальный словарный фонд - цифровую платформу для обеспечения доступа россиян к информации о нормах русского языка, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.Проект подготовлен в рамках поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по русскому языку."Согласно указанному поручению, необходимо обеспечить, начиная с 2020 года, финансовую, нормативно-правовую и организационную поддержку разработки, формирования и функционирования на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук государственной информационной системы (цифровой платформы) "Национальный словарный фонд". Проект федерального закона предусматривает разработку государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", создаваемой в целях обеспечения доступа граждан к информации о государственном языке Российской Федерации, а также в иных целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами", - говорится в пояснительной записке к проекту.Создание Национального словарного фонда необходимо в качестве источника информации о нормах русского языка, которая будет предназначена для использования в различных сферах деятельности государства и общества, отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220426/zakonoproekt-1785595918.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)