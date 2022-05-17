https://ria.ru/20220517/medvezhonok-1789075857.html

В центре Грозного медвежонок вцепился девушке в подбородок

В центре Грозного медвежонок вцепился девушке в подбородок - РИА Новости, 17.05.2022

В центре Грозного медвежонок вцепился девушке в подбородок

Следственный комитет Чечни проводит доследственную проверку после того, как медвежонок укусил девушку в центре Грозного, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:10

2022-05-17T17:10

2022-05-17T17:10

происшествия

грозный

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152027/56/1520275610_0:98:2203:1337_1920x0_80_0_0_6f3d21b21d59b8bebc47f205f728a0b1.jpg

ГРОЗНЫЙ, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет Чечни проводит доследственную проверку после того, как медвежонок укусил девушку в центре Грозного, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по Чечне.Ранее в сети появилось видео, на котором девушка берет на руки медвежонка, после чего он вцепляется ей в подбородок. Позже стало известно, что хозяйка животного предлагала посетителям парка платную услугу по фотосъемке."Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего была травмирована девушка. Следственным отделом по Ахматовскому району города Грозного проводится доследственная проверка по факту получения травмы местной жительницей в результате укуса животного", - сообщили в ведомстве РИА Новости.Отмечается, что потерпевшей была оказана медицинская помощь, медики квалифицировали нанесенную ей травму, как "легкий вред здоровью". Также зафиксирован ряд нарушений по содержанию медвежонка: нахождение в парке без намордника и поводка, отсутствие прививки от бешенства."В настоящее время медведь изъят у хозяйки и временно размещен в городском зоопарке", - передает пресс-служба.

https://ria.ru/20220511/medvedi-1787837267.html

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, грозный, чеченская республика (чечня)