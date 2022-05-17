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В центре Грозного медвежонок вцепился девушке в подбородок - РИА Новости, 17.05.2022
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В центре Грозного медвежонок вцепился девушке в подбородок
В центре Грозного медвежонок вцепился девушке в подбородок - РИА Новости, 17.05.2022
В центре Грозного медвежонок вцепился девушке в подбородок
Следственный комитет Чечни проводит доследственную проверку после того, как медвежонок укусил девушку в центре Грозного, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:10
2022-05-17T17:10
происшествия
грозный
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет Чечни проводит доследственную проверку после того, как медвежонок укусил девушку в центре Грозного, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по Чечне.Ранее в сети появилось видео, на котором девушка берет на руки медвежонка, после чего он вцепляется ей в подбородок. Позже стало известно, что хозяйка животного предлагала посетителям парка платную услугу по фотосъемке."Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего была травмирована девушка. Следственным отделом по Ахматовскому району города Грозного проводится доследственная проверка по факту получения травмы местной жительницей в результате укуса животного", - сообщили в ведомстве РИА Новости.Отмечается, что потерпевшей была оказана медицинская помощь, медики квалифицировали нанесенную ей травму, как "легкий вред здоровью". Также зафиксирован ряд нарушений по содержанию медвежонка: нахождение в парке без намордника и поводка, отсутствие прививки от бешенства."В настоящее время медведь изъят у хозяйки и временно размещен в городском зоопарке", - передает пресс-служба.
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происшествия, грозный, чеченская республика (чечня)
17:10 17.05.2022
 
В центре Грозного медвежонок вцепился девушке в подбородок

В центре Грозного медвежонок укусил девушку, проводится проверка

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедвежонок
Медвежонок - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медвежонок. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет Чечни проводит доследственную проверку после того, как медвежонок укусил девушку в центре Грозного, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по Чечне.
Ранее в сети появилось видео, на котором девушка берет на руки медвежонка, после чего он вцепляется ей в подбородок. Позже стало известно, что хозяйка животного предлагала посетителям парка платную услугу по фотосъемке.
"Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего была травмирована девушка. Следственным отделом по Ахматовскому району города Грозного проводится доследственная проверка по факту получения травмы местной жительницей в результате укуса животного", - сообщили в ведомстве РИА Новости.
Отмечается, что потерпевшей была оказана медицинская помощь, медики квалифицировали нанесенную ей травму, как "легкий вред здоровью". Также зафиксирован ряд нарушений по содержанию медвежонка: нахождение в парке без намордника и поводка, отсутствие прививки от бешенства.
"В настоящее время медведь изъят у хозяйки и временно размещен в городском зоопарке", - передает пресс-служба.
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ПроисшествияГрозныйЧеченская республика (Чечня)
 
 
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