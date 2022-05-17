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Матвиенко заявила о попытках Запада отменить все русское - РИА Новости, 17.05.2022
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Матвиенко заявила о попытках Запада отменить все русское
Матвиенко заявила о попытках Запада отменить все русское - РИА Новости, 17.05.2022
Матвиенко заявила о попытках Запада отменить все русское
В нынешней ситуации жёсткого давления со стороны недружественных стран, в которой оказалась Россия, под ударом оказалась сама сущность российской цивилизации,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:49
2022-05-17T13:51
в мире
петр i
россия
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украинская православная церковь
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В нынешней ситуации жёсткого давления со стороны недружественных стран, в которой оказалась Россия, под ударом оказалась сама сущность российской цивилизации, когда предпринимаются попытки отменить все русское, включая веру, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Ваше мудрое пастырское слово особенно необходимо людям именно сегодня, когда Россия находится под жестоким давлением со стороны недружественных стран, когда под ударом оказалась сама сущность российской цивилизации, когда решается будущее России, её судьба на многие годы вперёд", - сказала она на парламентских встречах в Совфеде, обращаясь к патриарху Кириллу.Спикер подчеркнула, что санкции вводятся уже не только в области политики и экономики, они распространяются и на культурную, и на духовную сферу."Мы видим, как пытаются запретить и отменить всё русское, включая, к сожалению, и веру. Из Украины приходят свидетельства о гонениях на священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. А киевские власти на законодательном уровне предложили запретить деятельность канонической православной церкви на территории Украины и разорвать тем самым многовековую духовную связь наших стран, наших людей", - заявила она.По словам Матвиенко, такие "переломные, судьбоносные" моменты истории в России традиционно обращаются к истории государства и своих великих соотечественников, среди которых особое место занимает Пётр I."Пётр Великий – царь-реформатор, основоположник Российской империи, который за годы своего правления настолько кардинально изменил облик страны и её вес в мире, что и сегодня мы продолжаем делить всю нашу историю на до- и послепетровскую", - сказала спикер.
https://ria.ru/20220516/bashmet-1788866976.html
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в мире, петр i, россия, украина, российская империя, московский патриархат, украинская православная церковь, валентина матвиенко
13:49 17.05.2022 (обновлено: 13:51 17.05.2022)
 
Матвиенко заявила о попытках Запада отменить все русское

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что под ударом сама сущность российской цивилизации

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В нынешней ситуации жёсткого давления со стороны недружественных стран, в которой оказалась Россия, под ударом оказалась сама сущность российской цивилизации, когда предпринимаются попытки отменить все русское, включая веру, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ваше мудрое пастырское слово особенно необходимо людям именно сегодня, когда Россия находится под жестоким давлением со стороны недружественных стран, когда под ударом оказалась сама сущность российской цивилизации, когда решается будущее России, её судьба на многие годы вперёд", - сказала она на парламентских встречах в Совфеде, обращаясь к патриарху Кириллу.
Юрий Башмет
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Запад, "отменяя" русскую культуру, делает себя нищим, заявил Башмет
Спикер подчеркнула, что санкции вводятся уже не только в области политики и экономики, они распространяются и на культурную, и на духовную сферу.
"Мы видим, как пытаются запретить и отменить всё русское, включая, к сожалению, и веру. Из Украины приходят свидетельства о гонениях на священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. А киевские власти на законодательном уровне предложили запретить деятельность канонической православной церкви на территории Украины и разорвать тем самым многовековую духовную связь наших стран, наших людей", - заявила она.
По словам Матвиенко, такие "переломные, судьбоносные" моменты истории в России традиционно обращаются к истории государства и своих великих соотечественников, среди которых особое место занимает Пётр I.
"Пётр Великий – царь-реформатор, основоположник Российской империи, который за годы своего правления настолько кардинально изменил облик страны и её вес в мире, что и сегодня мы продолжаем делить всю нашу историю на до- и послепетровскую", - сказала спикер.
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:44Культура
Калягин назвал отмену русской культуры несправедливостью для зрителей
 
В миреПетр IРоссияУкраинаРоссийская империяМосковский ПатриархатУкраинская православная церковьВалентина Матвиенко
 
 
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