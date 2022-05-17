https://ria.ru/20220517/matvienko-1789020620.html

Матвиенко заявила о попытках Запада отменить все русское

Матвиенко заявила о попытках Запада отменить все русское - РИА Новости, 17.05.2022

Матвиенко заявила о попытках Запада отменить все русское

В нынешней ситуации жёсткого давления со стороны недружественных стран, в которой оказалась Россия, под ударом оказалась сама сущность российской цивилизации,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:49

2022-05-17T13:49

2022-05-17T13:51

в мире

петр i

россия

украина

российская империя

московский патриархат

украинская православная церковь

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В нынешней ситуации жёсткого давления со стороны недружественных стран, в которой оказалась Россия, под ударом оказалась сама сущность российской цивилизации, когда предпринимаются попытки отменить все русское, включая веру, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Ваше мудрое пастырское слово особенно необходимо людям именно сегодня, когда Россия находится под жестоким давлением со стороны недружественных стран, когда под ударом оказалась сама сущность российской цивилизации, когда решается будущее России, её судьба на многие годы вперёд", - сказала она на парламентских встречах в Совфеде, обращаясь к патриарху Кириллу.Спикер подчеркнула, что санкции вводятся уже не только в области политики и экономики, они распространяются и на культурную, и на духовную сферу."Мы видим, как пытаются запретить и отменить всё русское, включая, к сожалению, и веру. Из Украины приходят свидетельства о гонениях на священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. А киевские власти на законодательном уровне предложили запретить деятельность канонической православной церкви на территории Украины и разорвать тем самым многовековую духовную связь наших стран, наших людей", - заявила она.По словам Матвиенко, такие "переломные, судьбоносные" моменты истории в России традиционно обращаются к истории государства и своих великих соотечественников, среди которых особое место занимает Пётр I."Пётр Великий – царь-реформатор, основоположник Российской империи, который за годы своего правления настолько кардинально изменил облик страны и её вес в мире, что и сегодня мы продолжаем делить всю нашу историю на до- и послепетровскую", - сказала спикер.

https://ria.ru/20220516/bashmet-1788866976.html

https://ria.ru/20220325/kultura-1780072828.html

россия

украина

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петр i, россия, украина, российская империя, московский патриархат, украинская православная церковь, валентина матвиенко