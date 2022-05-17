https://ria.ru/20220517/magistratura-1789054447.html

Госдума приняла закон об увеличении бюджетных мест в магистратуре

Госдума приняла закон об увеличении бюджетных мест в магистратуре - РИА Новости, 17.05.2022

Госдума приняла закон об увеличении бюджетных мест в магистратуре

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в трех чтениях правительственный закон, направленный на выделение дополнительных бюджетных мест по... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:42

2022-05-17T15:42

2022-05-17T15:46

михаил мишустин

общество

госдума рф

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783710071_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_226a8cf83207d59d23a09622b9ffd3f1.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в трех чтениях правительственный закон, направленный на выделение дополнительных бюджетных мест по приоритетным для российской экономики программам магистратуры.Уточняется, что документ разработан в целях исполнения поручения главы правительства Михаила Мишустина о мерах поддержки экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления.Кабмин предлагает предусмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных мест по программам обучения магистров, пересмотрев контрольные цифры приема по этим направлениям."Принимая во внимание непростую экономическую ситуацию, важно предоставить гражданам возможность получения высшего образования по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета, в том числе с учетом того, что такое обучение даст обучающимся право получать государственную академическую стипендию, а также претендовать на получение места в общежитии", - уточняется в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20220517/obrazovanie-1789052328.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, общество, госдума рф, навигатор абитуриента