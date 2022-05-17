https://ria.ru/20220517/magistratura-1789054447.html
Госдума приняла закон об увеличении бюджетных мест в магистратуре
Госдума приняла закон об увеличении бюджетных мест в магистратуре - РИА Новости, 17.05.2022
Госдума приняла закон об увеличении бюджетных мест в магистратуре
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в трех чтениях правительственный закон, направленный на выделение дополнительных бюджетных мест по... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:42
2022-05-17T15:42
2022-05-17T15:46
михаил мишустин
общество
госдума рф
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в трех чтениях правительственный закон, направленный на выделение дополнительных бюджетных мест по приоритетным для российской экономики программам магистратуры.Уточняется, что документ разработан в целях исполнения поручения главы правительства Михаила Мишустина о мерах поддержки экономики РФ в условиях внешнего санкционного давления.Кабмин предлагает предусмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных мест по программам обучения магистров, пересмотрев контрольные цифры приема по этим направлениям."Принимая во внимание непростую экономическую ситуацию, важно предоставить гражданам возможность получения высшего образования по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета, в том числе с учетом того, что такое обучение даст обучающимся право получать государственную академическую стипендию, а также претендовать на получение места в общежитии", - уточняется в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20220517/obrazovanie-1789052328.html
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михаил мишустин, общество, госдума рф, навигатор абитуриента
15:42 17.05.2022 (обновлено: 15:46 17.05.2022)
Госдума приняла закон об увеличении бюджетных мест в магистратуре
Госдума приняла закон о дополнительных бюджетных местах по программам магистратуры