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Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты импортерам для АПК - РИА Новости, 17.05.2022
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Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты импортерам для АПК
Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты импортерам для АПК - РИА Новости, 17.05.2022
Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты импортерам для АПК
Минпромторг РФ предлагает выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров для сельского хозяйства и промышленности, РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T08:46
2022-05-17T08:46
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров для сельского хозяйства и промышленности, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства, направленный в аппарат правительства первым заместителем министра промышленности и торговли Василием Осьмаковым.Сумма обязательств по импортному контракту должна быть не менее 3 миллионов рублей, а объем кредита в общем режиме не может превышать 10 миллиардов. При этом займы от 10 до 30 миллиардов рублей могут предоставляться по отдельным решениям Минпромторга РФ по согласованию с Министерством экономического развития, а кредит на сумму более 30 миллиардов - на основании отдельного распоряжения правительства.Уточняется, что стоимость кредита будет рассчитываться по формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. На компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ РФ. Компенсация финансовым организациям также ограничивается по срокам. Льготная ставка может действовать до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции для оперативных потребностей и 36 месяцев для инвестиционных проектов.В общей сложности перечень приоритетного импорта включает несколько сотен видов товаров из таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности - от семян и сельскохозяйственных культур до сахара и кофе в первом разделе и от металлов, станков и телекоммуникационного оборудования до пуговиц и гаек во втором.В пресс-службе Минпромторга подтвердили разработку программы субсидирования кредитов на закупку импорта, но деталей уточнять не стали, говорится в сообщении. Представители Минфина, МЭР и аппарата правительства на запрос издания не ответили.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
08:46 17.05.2022
 
Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты импортерам для АПК

Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты импортерам для АПК и промышленности

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПосев кукурузы на полях в Ростовской области
Посев кукурузы на полях в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Посев кукурузы на полях в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров для сельского хозяйства и промышленности, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства, направленный в аппарат правительства первым заместителем министра промышленности и торговли Василием Осьмаковым.
Сумма обязательств по импортному контракту должна быть не менее 3 миллионов рублей, а объем кредита в общем режиме не может превышать 10 миллиардов. При этом займы от 10 до 30 миллиардов рублей могут предоставляться по отдельным решениям Минпромторга РФ по согласованию с Министерством экономического развития, а кредит на сумму более 30 миллиардов - на основании отдельного распоряжения правительства.
Уточняется, что стоимость кредита будет рассчитываться по формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. На компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ РФ. Компенсация финансовым организациям также ограничивается по срокам. Льготная ставка может действовать до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции для оперативных потребностей и 36 месяцев для инвестиционных проектов.
В общей сложности перечень приоритетного импорта включает несколько сотен видов товаров из таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности - от семян и сельскохозяйственных культур до сахара и кофе в первом разделе и от металлов, станков и телекоммуникационного оборудования до пуговиц и гаек во втором.
В пресс-службе Минпромторга подтвердили разработку программы субсидирования кредитов на закупку импорта, но деталей уточнять не стали, говорится в сообщении. Представители Минфина, МЭР и аппарата правительства на запрос издания не ответили.
Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко на конференции Криптовалюты и блокчейн: проблемы и перспективы для бизнеса. 26 января 2018 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 22:49Сказано в эфире
Клименко: льготный кредит – хороший стимул "влезть" в поставки IT-железа
 
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