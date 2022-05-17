https://ria.ru/20220517/kredit-1788933167.html

Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты импортерам для АПК

Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты импортерам для АПК - РИА Новости, 17.05.2022

Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты импортерам для АПК

Минпромторг РФ предлагает выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров для сельского хозяйства и промышленности, РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T08:46

2022-05-17T08:46

2022-05-17T08:46

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров для сельского хозяйства и промышленности, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства, направленный в аппарат правительства первым заместителем министра промышленности и торговли Василием Осьмаковым.Сумма обязательств по импортному контракту должна быть не менее 3 миллионов рублей, а объем кредита в общем режиме не может превышать 10 миллиардов. При этом займы от 10 до 30 миллиардов рублей могут предоставляться по отдельным решениям Минпромторга РФ по согласованию с Министерством экономического развития, а кредит на сумму более 30 миллиардов - на основании отдельного распоряжения правительства.Уточняется, что стоимость кредита будет рассчитываться по формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. На компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ РФ. Компенсация финансовым организациям также ограничивается по срокам. Льготная ставка может действовать до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции для оперативных потребностей и 36 месяцев для инвестиционных проектов.В общей сложности перечень приоритетного импорта включает несколько сотен видов товаров из таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности - от семян и сельскохозяйственных культур до сахара и кофе в первом разделе и от металлов, станков и телекоммуникационного оборудования до пуговиц и гаек во втором.В пресс-службе Минпромторга подтвердили разработку программы субсидирования кредитов на закупку импорта, но деталей уточнять не стали, говорится в сообщении. Представители Минфина, МЭР и аппарата правительства на запрос издания не ответили.

https://radiosputnik.ria.ru/20220516/klimenko-1788913565.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)