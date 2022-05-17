https://ria.ru/20220517/korrespondent-1789069417.html

В Белоруссии задержали внештатного корреспондента "Хабар 24"

В Белоруссии задержали внештатного корреспондента "Хабар 24" - РИА Новости, 17.05.2022

В Белоруссии задержали внештатного корреспондента "Хабар 24"

В Белоруссии задержан внештатный корреспондент казахстанского телеканала "Хабар 24" Дмитрий Лукша, его обвинили в дискредитации республики, сообщила во вторник... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:38

2022-05-17T16:38

2022-05-17T16:38

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белоруссия

минск

журналистика

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МИНСК, 17 мая – РИА Новости. В Белоруссии задержан внештатный корреспондент казахстанского телеканала "Хабар 24" Дмитрий Лукша, его обвинили в дискредитации республики, сообщила во вторник лишенная государственной регистрации Белорусская ассоциация журналистов.Со ссылкой на информацию правозащитников утверждается, что он был задержан из-за своего последнего сюжета для канала. Согласно сообщению ассоциации, журналиста, который является белорусом, обвинили в дискредитации Белоруссии, а также в организации либо участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Отмечается, что мужчина содержится в СИЗО в Минске.В соответствии с уголовным кодексом Белоруссии, по данным статьям мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.РИА Новости на данный момент не располагает комментарием Следственного комитета Белоруссии по данному задержанию.

https://ria.ru/20220511/ekstremizm-1787888107.html

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, минск, журналистика, казахстан