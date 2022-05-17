В Белоруссии задержали внештатного корреспондента "Хабар 24"
В Белоруссии задержали внештатного корреспондента казахстанского телеканала "Хабар 24"
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Милиция Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 17 мая – РИА Новости. В Белоруссии задержан внештатный корреспондент казахстанского телеканала "Хабар 24" Дмитрий Лукша, его обвинили в дискредитации республики, сообщила во вторник лишенная государственной регистрации Белорусская ассоциация журналистов.
"Дмитрий Лукша более двух месяцев находится в заключении. Журналист был задержан 11 марта после обыска в квартире в Минске. Дмитрий работал внештатным корреспондентом казахстанского телеканала "Хабар 24", - говорится в сообщении ассоциации.
Со ссылкой на информацию правозащитников утверждается, что он был задержан из-за своего последнего сюжета для канала. Согласно сообщению ассоциации, журналиста, который является белорусом, обвинили в дискредитации Белоруссии, а также в организации либо участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Отмечается, что мужчина содержится в СИЗО в Минске.
В соответствии с уголовным кодексом Белоруссии, по данным статьям мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.
РИА Новости на данный момент не располагает комментарием Следственного комитета Белоруссии по данному задержанию.