https://ria.ru/20220517/kiva-1789121942.html
Кива будет требовать расследования казни активистов на Украине
Кива будет требовать расследования казни активистов на Украине - РИА Новости, 17.05.2022
Кива будет требовать расследования казни активистов на Украине
Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что обратится в Следственный комитет России с просьбой расследовать убийство на Украине трех... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:16
2022-05-17T20:16
2022-05-17T20:26
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служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что обратится в Следственный комитет России с просьбой расследовать убийство на Украине трех активистов антифашистского движения "Патриоты за жизнь".Ранее во вторник Кива заявил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь". Он отмечал, что участники движения находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как они были задержаны сотрудниками СБУ."По факту пыток и казни моих соратников из антифашисткого движения "Патриоты за жизнь" я буду обращаться в СК РФ и международные инстанции с требованием расследовать массовые убийства граждан Украины. Их убил режим Зеленского за гражданскую позицию", - написал Кива в Telegram.
https://ria.ru/20220517/ukraina-1789039113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
20:16 17.05.2022 (обновлено: 20:26 17.05.2022)
Кива будет требовать расследования казни активистов на Украине
Экс-депутат Рады Кива обратится в СК России с просьбой расследовать убийство активистов