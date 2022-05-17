https://ria.ru/20220517/kiva-1789121942.html

Кива будет требовать расследования казни активистов на Украине

Кива будет требовать расследования казни активистов на Украине - РИА Новости, 17.05.2022

Кива будет требовать расследования казни активистов на Украине

Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что обратится в Следственный комитет России с просьбой расследовать убийство на Украине трех... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:16

2022-05-17T20:16

2022-05-17T20:26

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что обратится в Следственный комитет России с просьбой расследовать убийство на Украине трех активистов антифашистского движения "Патриоты за жизнь".Ранее во вторник Кива заявил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь". Он отмечал, что участники движения находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как они были задержаны сотрудниками СБУ."По факту пыток и казни моих соратников из антифашисткого движения "Патриоты за жизнь" я буду обращаться в СК РФ и международные инстанции с требованием расследовать массовые убийства граждан Украины. Их убил режим Зеленского за гражданскую позицию", - написал Кива в Telegram.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)