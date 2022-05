https://ria.ru/20220517/kinofestival-1788830625.html

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А – Международный Каннский кинофестиваль. В 2002 году Международный кинофестиваль получил официальное название "Каннский фестиваль". Впервые фестиваль состоялся в 1946 году, хотя планировался еще на осень 1939 года. По идее организаторов фестиваля, он должен был представлять альтернативу Венецианскому кинофестивалю. Программа была готова, почетным председателем жюри назначили изобретателя кинематографа Луи Люмьера. Открытие должно было состояться 1 сентября, однако именно в этот день началась Вторая мировая война (1939-1945).Первый кинофестиваль, который стал событием международного масштаба в культурной жизни послевоенных лет, состоялся 20 сентября – 5 октября 1946 года.На конкурс было представлено свыше 40 фильмов. Из них 11 получили "Гран-при". Среди них фильм из СССР "Великий перелом" Фридриха Эрмлера. С 1946 года кинофестиваль стал проводиться ежегодно в сентябре, однако с 1952 года организаторы фестиваля изменили время его проведения – он стал проводиться весной, в мае.В 1948 и 1950 годах кинофестиваль не проводился из-за нехватки денег.В первое время Каннский кинофестиваль был престижным светским мероприятием, однако в 1950-х годах он стал всемирно известным.В 1959 году официальный статус получил Каннский кинорынок. В 1960-х годах в дополнение к официальной программе фестиваля появились независимые секции – "Международная неделя кинокритики" в 1962 году и "Две недели режиссеров" в 1969 году.В мае 1968 года во Франции разразился социальный кризис, вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки и всеобщую забастовку, в связи с чем Каннский кинофестиваль был отменен.В 1972 году был изменен принцип отбора конкурсных лент – если ранее их выбирали сами страны-участники, то с этого момента ленты стали отбираться непосредственно руководством фестиваля.В 1970-х годах появились три официальных внеконкурсных программы. Программа "Изобретательные глаза" (Les Yeux fertiles) представляет фильмы, посвященные другим видам искусства; "Дух времени" (L'Air du temps) – картины на современные темы; "Сложное прошедшее" (Le Passe compose) – смонтированные из архивных материалов фильмы о киноискусстве.В 1978 году по инициативе Жиля Жакоба, в то время исполнительного директора фестиваля, была учреждена премия "Золотая камера" за лучший дебютный фильм, представленный в одной из трех конкурсных программ. Жилю Жакобу принадлежит также идея создания программы "Особый взгляд", не относящейся к конкурсу. С тех пор в Канне проходят три фестивальных показа: основной конкурс, "Две недели режиссеров" и "Особый взгляд".В 1998 году Жиль Жакоб создал программу "Синефондасьон" (Cinéfondation), в рамках которой демонстрируются короткометражные и среднеметражные фильмы, снятые студентами киношкол разных стран. Программа призвана выявлять и поощрять молодые таланты. Свое дальнейшее развитие программа получила в 2000 году в проекте "Резиденция" (La Résidence). В 2005 году был учрежден проект "Ателье" (Atelier), помогающий режиссерам, чьи кинопроекты были сочтены особо обещающими, найти финансирование их фильмам.В 2004 году на Каннском фестивале была открыта программа "Каннская классика", в рамках которой демонстрируются отреставрированные копии фильмов, ретроспективы, посвященные кинематографу разных стран, и документальные ленты о кино.В 2004 году возник проект Producers Network, который позволяет продюсерам всего мира обсудить свои проекты, а также Short Film Corner – площадка для встреч авторов короткометражных фильмов. В 2012 году был открыт Doc Corner, посвященный документальному кино. В 2010 году новая программа "Каннские короткометражные фильмы" (Cannes Court Metrage) объединила конкурсную программу короткометражных фильмов и проект Short Film Corner, представив полную панораму достижений мастеров короткого метра во всем мире.Главная награда Каннского кинофестиваля – "Золотая пальмовая ветвь" (Palme d’Or) вручается с 1955 года, а до этого (в период с 1946 года по 1954 год) самая престижная награда фестиваля называлась "Гран-при". Первой "Золотой пальмовой ветви", выполненной из золота, был удостоен в 1955 году американский фильм Дэлберта Манна "Марти".С 1964 года по 1974 год из-за проблем с авторским правом на приз временно было возобновлено вручение "Гран-при" в качестве главной награды. С 1975 года "Золотая пальмовая ветвь" вновь стала символом фестиваля и присуждается ежегодно режиссеру за лучший фильм основного конкурса. С 1998 года ветвь помещается в футляр из синего сафьяна вместе с цельным куском ограненного кристалла. Сама ветвь выполнена из 18-каратного золота.В 2017 году для юбилейного 70-го фестиваля "Золотая пальмовая ветвь" была инкрустирована 167 бриллиантами. Среди других наград кинофестиваля – награды за лучшее исполнение мужской и женской ролей, призы за лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и др. В разные годы участникам фестиваля вручались различные международные премии, премии за художественный вклад и отдельным создателям фильмов.До 1983 года фестиваль проходил в здании на набережной Круазетт (сейчас отель Noga Hilton). В 1983 году состоялось торжественное открытие нового Дворца фестивалей на площади Жоржа Помпиду.Президент Каннского фестиваля – Пьер Лескюр. Исполнительный директор – Тьерри Фремо.В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 Каннский фестиваль впервые провели осенью в мини-формате, с урезанной программой. В секцию основного конкурса вошли только четыре фильма из 56, прошедших отбор. Кроме того, в рамках фестиваля были показаны короткометражные фильмы и картины молодых режиссеров в программе "Синефондасьон". Золотая пальмовая ветвь вручалась только в секции короткометражного кино. Награду получил фильм "Я боюсь забыть твое лицо" (I'm Afraid to Forget Your Face) египетского режиссера Самеха Алаа. Помимо итогов программы короткого метра, были объявлены также победители конкурса студенческого кино "Синефондасьон". Эта программа состояла из 17 лент, отобранных жюри из 1952 заявок. Первое место досталось индийской ленте "Котопес" (Catdog) Гуха Неоги. За ним расположилась "Я и моя толстая задница" (Ja i Moja Gruba Dupa) полячки Елизаветы Пысмак. Третье место поделили между собой румынские "Противопоказания" (Contraindication) Люсии Чикос и немецкий фильм "Я хочу вернуться-вернуться-вернуться" (I Want To Return Return Return) Эльзы Розенгрен. В 2021 году на фоне продолжающейся пандемии запланированный на май Каннский фестиваль был перенесен на 6-17 июля. В основной программе Каннского кинофестиваля участвовали 24 картины. Жюри возглавлял американский режиссер и актер Спайк Ли. Россию на конкурсе представили "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и "Купе номер шесть" Юхо Куосманена (копродукция с Финляндией, Эстонией и Германией).Еще две российские картины были отобраны в секцию "Особый взгляд": лента Алексея Германа-младшего "Дело" и фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Гран-при Каннского фестиваля получили две картины – "Купе номер шесть" (Compartment № 6) финского режиссера Юхо Куосманена и "Герой" (A Hero) иранца Асгара Фархади. Фильм французского режиссера Джулии Дюкорно "Титан" (Titane) получил главную награду Каннского фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь". Приза жюри фестиваля были удостоены две картины – "Колено Ахеда" (Ahed's Knee) израильского режиссера Надава Лапида и "Память" (Memoria) тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. Приз за лучший сценарий был присужден японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за картину "Сядь за руль моей машины" (Drive My Car). Лучшим режиссером был признан француз Леос Каракс, представивший мюзикл "Аннетт" (Annette). Приз за лучшую мужскую роль получил американский актер Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в фильме Джастина Курзеля "Нитрам" (Nitram). Награду за лучшую женскую роль получила Ренате Реинсве, сыгравшая в интеллектуальной мелодраме "Худший человек на свете" (Worst Person in the World) режиссера Йоакима Триера. Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" получил главный приз в категории "Особый взгляд". Голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер и итальянский режиссер Марко Беллоккьо получили почетную "Золотую пальмовую ветвь". В 2022 году 75-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Председателем жюри стал французский актер Венсан Линдон.В конкурсе представлены 18 картин. В том числе и новая лента Кирилла Серебренникова – "Жена Чайковского". 