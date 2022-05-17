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Возвращенные из Сеула картины прибыли в Приморский и Красноярский музеи - РИА Новости, 17.05.2022
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Культура
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Возвращенные из Сеула картины прибыли в Приморский и Красноярский музеи
Возвращенные из Сеула картины прибыли в Приморский и Красноярский музеи - РИА Новости, 17.05.2022
Возвращенные из Сеула картины прибыли в Приморский и Красноярский музеи
Картины авангардистов, возвращенные с выставки в Сеуле, прибыли в Приморскую галерею и Красноярский музей, рассказал РИА Новости представитель транспортной... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:03
2022-05-17T12:03
культура
новости культуры
музеи
выставки
сеул
южная корея
красноярск
нижний новгород
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Картины авангардистов, возвращенные с выставки в Сеуле, прибыли в Приморскую галерею и Красноярский музей, рассказал РИА Новости представитель транспортной компании Art-Courier.Отмечается, что все картины добрались до музеев в целости и сохранности.Выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард: искусство революции" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022-го – туда были отправлены 75 работ из собраний четырех региональных российских музеев. Из-за отсутствия рейсов картины не смогли прибыть обратно в Россию вовремя, их доставили 13 мая. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что часть произведений отправят в родные музеи в регионах 16 мая.
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новости культуры, музеи, выставки, сеул, южная корея, красноярск, нижний новгород
12:03 17.05.2022
 
Возвращенные из Сеула картины прибыли в Приморский и Красноярский музеи

Возвращенные из Сеула картины авангардистов прибыли в Приморский и Красноярский музеи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Картины авангардистов, возвращенные с выставки в Сеуле, прибыли в Приморскую галерею и Красноярский музей, рассказал РИА Новости представитель транспортной компании Art-Courier.
"Вчера мы доставили экспонаты в Нижегородский музей, а сегодня — в Приморскую галерею и Красноярский музей", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что все картины добрались до музеев в целости и сохранности.
Выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард: искусство революции" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022-го – туда были отправлены 75 работ из собраний четырех региональных российских музеев. Из-за отсутствия рейсов картины не смогли прибыть обратно в Россию вовремя, их доставили 13 мая. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что часть произведений отправят в родные музеи в регионах 16 мая.
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В Музеях Московского Кремля рассказали о возвращении экспонатов Фаберже
 
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