https://ria.ru/20220517/kartiny-1788982168.html

Возвращенные из Сеула картины прибыли в Приморский и Красноярский музеи

Возвращенные из Сеула картины прибыли в Приморский и Красноярский музеи - РИА Новости, 17.05.2022

Возвращенные из Сеула картины прибыли в Приморский и Красноярский музеи

Картины авангардистов, возвращенные с выставки в Сеуле, прибыли в Приморскую галерею и Красноярский музей, рассказал РИА Новости представитель транспортной... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:03

2022-05-17T12:03

2022-05-17T12:03

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Картины авангардистов, возвращенные с выставки в Сеуле, прибыли в Приморскую галерею и Красноярский музей, рассказал РИА Новости представитель транспортной компании Art-Courier.Отмечается, что все картины добрались до музеев в целости и сохранности.Выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард: искусство революции" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022-го – туда были отправлены 75 работ из собраний четырех региональных российских музеев. Из-за отсутствия рейсов картины не смогли прибыть обратно в Россию вовремя, их доставили 13 мая. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что часть произведений отправят в родные музеи в регионах 16 мая.

https://ria.ru/20220512/muzey-1788097701.html

сеул

южная корея

красноярск

нижний новгород

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, сеул, южная корея, красноярск, нижний новгород