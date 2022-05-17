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Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
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Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране
Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране - РИА Новости, 17.05.2022
Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране
Индонезия отменяет как ПЦР, так и антигенные экспресс-тесты на COVID-19 для полностью привитых граждан и туристов при путешествиях внутри государства, объявил... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:48
2022-05-17T17:48
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
индонезия
куда поехать
куда можно лететь
отдых на море
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БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Индонезия отменяет как ПЦР, так и антигенные экспресс-тесты на COVID-19 для полностью привитых граждан и туристов при путешествиях внутри государства, объявил во вторник президент страны Джоко Видодо."Иностранным путешественникам и жителям Индонезии, которые полностью вакцинированы, теперь не нужно проходить ПЦР-тесты или антигенные экспресс-тесты на коронавирус", – заявил политик в видеообращении к населению, его слова приводит национальное новостное агентство Индонезии ANTARA.Ранее для поездок и перелетов по Индонезии требовалось предъявить при посадке в самолет или другой общественный транспорт результаты ПЦР или антигенного теста.
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туризм, новости - туризм, туристы, индонезия, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19
17:48 17.05.2022
 
Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране

Путешествовать по Индонезии теперь можно без тестов на коронавирус

CC BY 3.0 / rheins / Город Нуса-Лембонган, Индонезия
Город Нуса-Лембонган, Индонезия - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC BY 3.0 / rheins /
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БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Индонезия отменяет как ПЦР, так и антигенные экспресс-тесты на COVID-19 для полностью привитых граждан и туристов при путешествиях внутри государства, объявил во вторник президент страны Джоко Видодо.
"Иностранным путешественникам и жителям Индонезии, которые полностью вакцинированы, теперь не нужно проходить ПЦР-тесты или антигенные экспресс-тесты на коронавирус", – заявил политик в видеообращении к населению, его слова приводит национальное новостное агентство Индонезии ANTARA.
Ранее для поездок и перелетов по Индонезии требовалось предъявить при посадке в самолет или другой общественный транспорт результаты ПЦР или антигенного теста.
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