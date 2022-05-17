https://ria.ru/20220517/indoneziya-1789051690.html

Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране

Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране - РИА Новости, 17.05.2022

Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране

Индонезия отменяет как ПЦР, так и антигенные экспресс-тесты на COVID-19 для полностью привитых граждан и туристов при путешествиях внутри государства, объявил... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:48

2022-05-17T17:48

2022-05-17T17:48

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БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Индонезия отменяет как ПЦР, так и антигенные экспресс-тесты на COVID-19 для полностью привитых граждан и туристов при путешествиях внутри государства, объявил во вторник президент страны Джоко Видодо."Иностранным путешественникам и жителям Индонезии, которые полностью вакцинированы, теперь не нужно проходить ПЦР-тесты или антигенные экспресс-тесты на коронавирус", – заявил политик в видеообращении к населению, его слова приводит национальное новостное агентство Индонезии ANTARA.Ранее для поездок и перелетов по Индонезии требовалось предъявить при посадке в самолет или другой общественный транспорт результаты ПЦР или антигенного теста.

https://ria.ru/20220505/bali-1786955451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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