https://ria.ru/20220517/indoneziya-1789051690.html
Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране
Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране - РИА Новости, 17.05.2022
Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране
Индонезия отменяет как ПЦР, так и антигенные экспресс-тесты на COVID-19 для полностью привитых граждан и туристов при путешествиях внутри государства, объявил... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:48
2022-05-17T17:48
2022-05-17T17:48
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БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Индонезия отменяет как ПЦР, так и антигенные экспресс-тесты на COVID-19 для полностью привитых граждан и туристов при путешествиях внутри государства, объявил во вторник президент страны Джоко Видодо."Иностранным путешественникам и жителям Индонезии, которые полностью вакцинированы, теперь не нужно проходить ПЦР-тесты или антигенные экспресс-тесты на коронавирус", – заявил политик в видеообращении к населению, его слова приводит национальное новостное агентство Индонезии ANTARA.Ранее для поездок и перелетов по Индонезии требовалось предъявить при посадке в самолет или другой общественный транспорт результаты ПЦР или антигенного теста.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Индонезия отменяет тесты на COVID-19 для путешествий по стране
Путешествовать по Индонезии теперь можно без тестов на коронавирус
БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Индонезия отменяет как ПЦР, так и антигенные экспресс-тесты на COVID-19 для полностью привитых граждан и туристов при путешествиях внутри государства, объявил во вторник президент страны Джоко Видодо.
"Иностранным путешественникам и жителям Индонезии, которые полностью вакцинированы, теперь не нужно проходить ПЦР-тесты или антигенные экспресс-тесты на коронавирус", – заявил политик в видеообращении к населению, его слова приводит национальное новостное агентство Индонезии ANTARA.
Ранее для поездок и перелетов по Индонезии требовалось предъявить при посадке в самолет или другой общественный транспорт результаты ПЦР или антигенного теста.