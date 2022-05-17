https://ria.ru/20220517/indiya-1789115967.html

СМИ: в США готовят пакет военной помощи для Индии

СМИ: в США готовят пакет военной помощи для Индии - РИА Новости, 17.05.2022

СМИ: в США готовят пакет военной помощи для Индии

Администрация США готовит пакет военной помощи для Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:41

2022-05-17T19:41

2022-05-17T19:49

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Администрация США готовит пакет военной помощи для Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Согласно одному из источников, США рассматривают вариант включения в пакет 500 миллионов долларов в рамках иностранной военной помощи (FMF). В случае его реализации Индия станет одним из крупнейших реципиентов программы, предусматривающей выделение кредитов и грантов, уступая только Израилю и Египту, отмечает агентство.По словам высокопоставленного американского чиновника, эти усилия являются частью более масштабной инициативы администрации президента Джо Байдена по привлечению Индии в качестве долгосрочного партнера в сфере глобальной безопасности. Кроме того, Вашингтон стремится уменьшить зависимость Нью-Дели от поставок российского оружия.Собеседник признал, что предоставление Индии таких американских вооружений, как истребители, корабли и танки, пока остается проблематичным. Однако он добавил, что Вашингтон надеется на прорыв в одной из этих областей.Когда будет объявлено о сделке, и какое оружие будет в нее включено, пока неясно.

https://ria.ru/20220517/turtsiya-1789099697.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/ssha-1789099555.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, индия, сша, вашингтон (штат)