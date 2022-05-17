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СМИ: в США готовят пакет военной помощи для Индии - РИА Новости, 17.05.2022
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СМИ: в США готовят пакет военной помощи для Индии
СМИ: в США готовят пакет военной помощи для Индии - РИА Новости, 17.05.2022
СМИ: в США готовят пакет военной помощи для Индии
Администрация США готовит пакет военной помощи для Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:41
2022-05-17T19:49
в мире
джо байден
индия
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Администрация США готовит пакет военной помощи для Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Согласно одному из источников, США рассматривают вариант включения в пакет 500 миллионов долларов в рамках иностранной военной помощи (FMF). В случае его реализации Индия станет одним из крупнейших реципиентов программы, предусматривающей выделение кредитов и грантов, уступая только Израилю и Египту, отмечает агентство.По словам высокопоставленного американского чиновника, эти усилия являются частью более масштабной инициативы администрации президента Джо Байдена по привлечению Индии в качестве долгосрочного партнера в сфере глобальной безопасности. Кроме того, Вашингтон стремится уменьшить зависимость Нью-Дели от поставок российского оружия.Собеседник признал, что предоставление Индии таких американских вооружений, как истребители, корабли и танки, пока остается проблематичным. Однако он добавил, что Вашингтон надеется на прорыв в одной из этих областей.Когда будет объявлено о сделке, и какое оружие будет в нее включено, пока неясно.
https://ria.ru/20220517/turtsiya-1789099697.html
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индия
сша
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в мире, джо байден, индия, сша, вашингтон (штат)
19:41 17.05.2022 (обновлено: 19:49 17.05.2022)
 
СМИ: в США готовят пакет военной помощи для Индии

Bloomberg: США рассматривают включение в пакет 500 миллионов долларов

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США
Американский флаг возле здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Американский флаг возле здания Капитолия США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Администрация США готовит пакет военной помощи для Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Согласно одному из источников, США рассматривают вариант включения в пакет 500 миллионов долларов в рамках иностранной военной помощи (FMF). В случае его реализации Индия станет одним из крупнейших реципиентов программы, предусматривающей выделение кредитов и грантов, уступая только Израилю и Египту, отмечает агентство.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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В США потребовали от стран НАТО "наказать" Турцию
По словам высокопоставленного американского чиновника, эти усилия являются частью более масштабной инициативы администрации президента Джо Байдена по привлечению Индии в качестве долгосрочного партнера в сфере глобальной безопасности. Кроме того, Вашингтон стремится уменьшить зависимость Нью-Дели от поставок российского оружия.
Собеседник признал, что предоставление Индии таких американских вооружений, как истребители, корабли и танки, пока остается проблематичным. Однако он добавил, что Вашингтон надеется на прорыв в одной из этих областей.
Когда будет объявлено о сделке, и какое оружие будет в нее включено, пока неясно.
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В миреДжо БайденИндияСШАВашингтон (штат)
 
 
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