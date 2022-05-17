https://ria.ru/20220517/importozameschenie-1789041730.html

Поставки импортозамещенной электронной продукции начнут до конца года

Поставки импортозамещенной электронной продукции начнут до конца года - РИА Новости, 17.05.2022

Поставки импортозамещенной электронной продукции начнут до конца года

Поставлять новые наименования импортозамещенной электронной продукции российским потребителям планируют начать до конца этого года, заявил глава Министерства... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:00

2022-05-17T15:00

2022-05-17T15:33

экономика

автоваз

группа газ

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поставлять новые наименования импортозамещенной электронной продукции российским потребителям планируют начать до конца этого года, заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.Он напомнил, что только в автомобильной промышленности производством радиоэлектронных компонентов занимаются около пятнадцати компаний, которые традиционно поставляли их "АвтоВАЗу", ГАЗу и УАЗу."И даже иностранным брендам, которые локализовывают свою продукцию", — заключил Мантуров.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие бренды прекратили деятельность на территории страны.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html

https://ria.ru/20220430/import-1786306206.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, автоваз, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз)