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Поставки импортозамещенной электронной продукции начнут до конца года - РИА Новости, 17.05.2022
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Поставки импортозамещенной электронной продукции начнут до конца года
Поставки импортозамещенной электронной продукции начнут до конца года - РИА Новости, 17.05.2022
Поставки импортозамещенной электронной продукции начнут до конца года
Поставлять новые наименования импортозамещенной электронной продукции российским потребителям планируют начать до конца этого года, заявил глава Министерства... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:00
2022-05-17T15:33
экономика
автоваз
группа газ
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поставлять новые наименования импортозамещенной электронной продукции российским потребителям планируют начать до конца этого года, заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.Он напомнил, что только в автомобильной промышленности производством радиоэлектронных компонентов занимаются около пятнадцати компаний, которые традиционно поставляли их "АвтоВАЗу", ГАЗу и УАЗу."И даже иностранным брендам, которые локализовывают свою продукцию", — заключил Мантуров.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие бренды прекратили деятельность на территории страны.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html
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экономика, автоваз, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз)
15:00 17.05.2022 (обновлено: 15:33 17.05.2022)
 
Поставки импортозамещенной электронной продукции начнут до конца года

Минпромторг: поставки импортозамещенной электронной продукции начнут до конца года

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поставлять новые наименования импортозамещенной электронной продукции российским потребителям планируют начать до конца этого года, заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Мы исходим из того, что до конца этого года уже новые импортозамещенные направления будут реализованы и начнут поставляться потребителям помимо той продукции, которая традиционно производилась и продолжает производиться нашими компаниями", — рассказал министр.
Он напомнил, что только в автомобильной промышленности производством радиоэлектронных компонентов занимаются около пятнадцати компаний, которые традиционно поставляли их "АвтоВАЗу", ГАЗу и УАЗу.
"И даже иностранным брендам, которые локализовывают свою продукцию", — заключил Мантуров.
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Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие бренды прекратили деятельность на территории страны.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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