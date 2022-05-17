https://ria.ru/20220517/import-1789036199.html
АЕБ не поддерживает долгосрочную легализацию параллельного импорта в России
АЕБ не поддерживает долгосрочную легализацию параллельного импорта в России - РИА Новости, 17.05.2022
АЕБ не поддерживает долгосрочную легализацию параллельного импорта в России
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступает против долгосрочной легализации параллельного импорта в России, это может, в частности, привести к увеличению... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:33
2022-05-17T14:33
2022-05-17T14:33
ассоциация европейского бизнеса
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступает против долгосрочной легализации параллельного импорта в России, это может, в частности, привести к увеличению ввоза контрафактной продукции и замедлению локализации производств, говорится в заявлении организации."В долгосрочной перспективе АЕБ по-прежнему против легализации параллельного импорта", - заявили в ассоциации.В АЕБ добавили, что ассоциация на протяжении значительного времени последовательно отстаивает позицию, согласно которой легализация параллельного импорта будет иметь негативные последствия для социально-экономического развития России, "которые в долгосрочной перспективе сохраняют свою актуальность".К негативным последствиями долгосрочного параллельного импорта ассоциация относит: снижение привлекательности российского рынка (снижение объемов инвестиций в экономику и объемов легально поставляемых и производимых товаров), риск появления неравных условий ведения бизнеса, замедление локализации производств правообладателей и увеличение объемов ввоза контрафактных товаров.
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ассоциация европейского бизнеса, экономика
АЕБ не поддерживает долгосрочную легализацию параллельного импорта в России
Ассоциация европейского бизнеса не поддерживает легализацию параллельного импорта в России
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступает против долгосрочной легализации параллельного импорта в России, это может, в частности, привести к увеличению ввоза контрафактной продукции и замедлению локализации производств, говорится в заявлении организации.
"В долгосрочной перспективе АЕБ по-прежнему против легализации параллельного импорта", - заявили в ассоциации.
В АЕБ добавили, что ассоциация на протяжении значительного времени последовательно отстаивает позицию, согласно которой легализация параллельного импорта будет иметь негативные последствия для социально-экономического развития России
, "которые в долгосрочной перспективе сохраняют свою актуальность".
К негативным последствиями долгосрочного параллельного импорта ассоциация относит: снижение привлекательности российского рынка (снижение объемов инвестиций в экономику и объемов легально поставляемых и производимых товаров), риск появления неравных условий ведения бизнеса, замедление локализации производств правообладателей и увеличение объемов ввоза контрафактных товаров.