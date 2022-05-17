https://ria.ru/20220517/gumpomosch-1789131298.html

Во вторник Россия доставит в ДНР еще около 140 тонн гумпомощи

Во вторник Россия доставит в ДНР еще около 140 тонн гумпомощи - РИА Новости, 17.05.2022

Во вторник Россия доставит в ДНР еще около 140 тонн гумпомощи

За сутки в ДНР и Херсонскую область Украины доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи, в течение дня будет доставлено еще 136 тонн гуманитарных грузов в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:51

2022-05-17T21:51

2022-05-17T21:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За сутки в ДНР и Херсонскую область Украины доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи, в течение дня будет доставлено еще 136 тонн гуманитарных грузов в Донецкую народную республику, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 20 592,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1021 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой народной республике и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 155 тонн гуманитарной помощи. 17 мая 2022 года проводится одна гуманитарная акция в Донецкой народной республике, в ходе которой населению передается 136 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220517/rodstvenniki-1789129776.html

донецкая народная республика

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, херсонская область , украина, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев