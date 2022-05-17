https://ria.ru/20220517/gumpomosch-1789131298.html
Во вторник Россия доставит в ДНР еще около 140 тонн гумпомощи
Во вторник Россия доставит в ДНР еще около 140 тонн гумпомощи - РИА Новости, 17.05.2022
Во вторник Россия доставит в ДНР еще около 140 тонн гумпомощи
За сутки в ДНР и Херсонскую область Украины доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи, в течение дня будет доставлено еще 136 тонн гуманитарных грузов в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:51
2022-05-17T21:51
2022-05-17T21:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787499087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc99dba4db15543a6ea9c01af5bdf607.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За сутки в ДНР и Херсонскую область Украины доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи, в течение дня будет доставлено еще 136 тонн гуманитарных грузов в Донецкую народную республику, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 20 592,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1021 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой народной республике и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 155 тонн гуманитарной помощи. 17 мая 2022 года проводится одна гуманитарная акция в Донецкой народной республике, в ходе которой населению передается 136 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220517/rodstvenniki-1789129776.html
донецкая народная республика
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787499087_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_062b3f3322917391c8c21341fe7fef05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, херсонская область , украина, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
Во вторник Россия доставит в ДНР еще около 140 тонн гумпомощи
Минобороны: во вторник Россия доставит в ДНР еще около 140 тонн гуманитарной помощи