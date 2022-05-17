https://ria.ru/20220517/granty-1788940206.html
Росмолодежь начнет выдавать микрогранты на реализацию проектов
Росмолодежь начнет выдавать микрогранты на реализацию проектов - РИА Новости, 17.05.2022
Росмолодежь начнет выдавать микрогранты на реализацию проектов
Росмолодежь в сентябре начнет выдавать на реализацию проектов молодых людей микрогранты до 50 тысяч рублей с простой, но прозрачной отчетностью, рассказала в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:40
2022-05-17T09:40
2022-05-17T10:02
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ксения разуваева
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росмолодежь в сентябре начнет выдавать на реализацию проектов молодых людей микрогранты до 50 тысяч рублей с простой, но прозрачной отчетностью, рассказала в интервью РИА Новости глава ведомства Ксения Разуваева.Федеральное агентство по делам молодёжи реализует Грантовый конкурс "Росмолодежь.Гранты". В нем могут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет. Общая сумма грантовой поддержки составляет 2,5 миллиарда рублей."С сентября наша вторая осенняя грантовая компания будет стартовать вместе с "микрогрантами" - грантами до 50 тысяч рублей, которые можно будет получить на реализацию своих проектов. Предполагается другая система отчетности: она будет прозрачная и детальная, но вместе с тем для пользователя достаточно простая. В этом смысле мы немного снижаем барьер для тех, кто хочет сделать первый шаг", - рассказала Разуваева.Уточняется, что микрогранты будут предоставляться по тем же направлениям, что и традиционные гранты "Росмолодежи": экология, добровольчество, культура, творчество, тема социального предпринимательства и другие."Мы максимально расширили палитру направлений, потому что интересы нашей аудитории очень разные, ребята реализуют себя по-разному, поэтому здесь минимум ограничений и максимум пространства выбора", - заключила Разуваева.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220517/portal-1788936054.html
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7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942488_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c079adf4fe822338509c6298835bce24.jpg
Разуваева о микрогрантах для молодежи
Росмолодежь в сентябре начнет выдавать на реализацию проектов молодых людей микрогранты до 50 тысяч рублей с простой, но прозрачной отчетностью, рассказала в интервью РИА Новости глава ведомства Ксения Разуваева. Федеральное агентство по делам молодежи реализует Грантовый конкурс "Росмолодежь.Гранты". В нем могут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет. Общая сумма грантовой поддержки составляет 2,5 миллиарда рублей.
2022-05-17T09:40
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева
09:40 17.05.2022 (обновлено: 10:02 17.05.2022)
Росмолодежь начнет выдавать микрогранты на реализацию проектов
Росмолодежь начнет выдавать микрогранты до 50 тысяч рублей на реализацию проектов
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росмолодежь в сентябре начнет выдавать на реализацию проектов молодых людей микрогранты до 50 тысяч рублей с простой, но прозрачной отчетностью, рассказала в интервью РИА Новости глава ведомства Ксения Разуваева.
Федеральное агентство по делам молодёжи реализует Грантовый конкурс "Росмолодежь
.Гранты". В нем могут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет. Общая сумма грантовой поддержки составляет 2,5 миллиарда рублей.
"С сентября наша вторая осенняя грантовая компания будет стартовать вместе с "микрогрантами" - грантами до 50 тысяч рублей, которые можно будет получить на реализацию своих проектов. Предполагается другая система отчетности: она будет прозрачная и детальная, но вместе с тем для пользователя достаточно простая. В этом смысле мы немного снижаем барьер для тех, кто хочет сделать первый шаг", - рассказала Разуваева.
Уточняется, что микрогранты будут предоставляться по тем же направлениям, что и традиционные гранты "Росмолодежи": экология, добровольчество, культура, творчество, тема социального предпринимательства и другие.
"Мы максимально расширили палитру направлений, потому что интересы нашей аудитории очень разные, ребята реализуют себя по-разному, поэтому здесь минимум ограничений и максимум пространства выбора", - заключила Разуваева.