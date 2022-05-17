https://ria.ru/20220517/granty-1788940206.html

Росмолодежь начнет выдавать микрогранты на реализацию проектов

Росмолодежь начнет выдавать микрогранты на реализацию проектов - РИА Новости, 17.05.2022

Росмолодежь начнет выдавать микрогранты на реализацию проектов

Росмолодежь в сентябре начнет выдавать на реализацию проектов молодых людей микрогранты до 50 тысяч рублей с простой, но прозрачной отчетностью, рассказала в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:40

2022-05-17T09:40

2022-05-17T10:02

общество

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

ксения разуваева

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Росмолодежь в сентябре начнет выдавать на реализацию проектов молодых людей микрогранты до 50 тысяч рублей с простой, но прозрачной отчетностью, рассказала в интервью РИА Новости глава ведомства Ксения Разуваева.Федеральное агентство по делам молодёжи реализует Грантовый конкурс "Росмолодежь.Гранты". В нем могут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет. Общая сумма грантовой поддержки составляет 2,5 миллиарда рублей."С сентября наша вторая осенняя грантовая компания будет стартовать вместе с "микрогрантами" - грантами до 50 тысяч рублей, которые можно будет получить на реализацию своих проектов. Предполагается другая система отчетности: она будет прозрачная и детальная, но вместе с тем для пользователя достаточно простая. В этом смысле мы немного снижаем барьер для тех, кто хочет сделать первый шаг", - рассказала Разуваева.Уточняется, что микрогранты будут предоставляться по тем же направлениям, что и традиционные гранты "Росмолодежи": экология, добровольчество, культура, творчество, тема социального предпринимательства и другие."Мы максимально расширили палитру направлений, потому что интересы нашей аудитории очень разные, ребята реализуют себя по-разному, поэтому здесь минимум ограничений и максимум пространства выбора", - заключила Разуваева.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220517/portal-1788936054.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разуваева о микрогрантах для молодежи Росмолодежь в сентябре начнет выдавать на реализацию проектов молодых людей микрогранты до 50 тысяч рублей с простой, но прозрачной отчетностью, рассказала в интервью РИА Новости глава ведомства Ксения Разуваева. Федеральное агентство по делам молодежи реализует Грантовый конкурс "Росмолодежь.Гранты". В нем могут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет. Общая сумма грантовой поддержки составляет 2,5 миллиарда рублей. 2022-05-17T09:40 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева