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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/gorlovka-1789067816.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 17.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:31
2022-05-17T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
днр
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух фактах обстрела Горловки со стороны украинских войск. За 17 минут по населенному пункту выпустили 14 снарядов калибром 122 миллиметра.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/peskov-1788985302.html
https://ria.ru/20220517/delo-1789028568.html
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в мире, горловка, днр
16:31 17.05.2022 (обновлено: 16:58 17.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, пострадавший при обстреле в Донбассе
Дом, пострадавший при обстреле в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, пострадавший при обстреле в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух фактах обстрела Горловки со стороны украинских войск. За 17 минут по населенному пункту выпустили 14 снарядов калибром 122 миллиметра.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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