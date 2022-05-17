https://ria.ru/20220517/gaz-1788944383.html

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 17.05.2022

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 49,3 миллиона кубометров на 17 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:03

2022-05-17T10:03

2022-05-17T10:07

экономика

украина

газпром

россия

луганская народная республика

европа

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 49,3 миллиона кубометров на 17 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 49,3 миллиона кубометров на 17 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

https://ria.ru/20220517/engie-1788941885.html

украина

россия

луганская народная республика

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, газпром, россия, луганская народная республика, европа