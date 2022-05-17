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Опубликована архитектура деловой программы форума МСП в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 17.05.2022
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Опубликована архитектура деловой программы форума МСП в рамках ПМЭФ-2022
Опубликована архитектура деловой программы форума МСП в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 17.05.2022
Опубликована архитектура деловой программы форума МСП в рамках ПМЭФ-2022
Российский форум малого и среднего предпринимательства, организаторами которого выступают Фонд Росконгресс и "ОПОРА РОССИИ", пройдет 15 июня в рамках... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:13
2022-05-17T11:13
фонд "росконгресс"
антон кобяков
александр калинин
россия
пмэф
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российский форум малого и среднего предпринимательства, организаторами которого выступают Фонд Росконгресс и "ОПОРА РОССИИ", пройдет 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), сообщает Фонд Росконгресс.Деловая программа форума МСП охватывает широкий спектр вопросов по поддержке и развитию малого бизнеса в стране.В частности, на полях форума состоятся дискуссии, посвященные защите бизнеса, образовательному блоку МСП, современным стандартам малоформатной торговли и потребительской кооперации, новым векторам развития внешнеэкономической деятельности и IT-решениям для МСП, развитию института самозанятых и искусственного интеллекта."Малый и средний бизнес – важная составляющая экономики, и от того, насколько сегодня будут своевременными и действенными меры поддержки такого предпринимательства, во многом зависит благополучие страны. Наша дальнейшая задача – максимально интегрировать программы-акселераторы и стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства", – подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.В рамках форума состоится дискуссия по доступности финансирования малого бизнеса в части ставок, условий и программ для сектора МСП.Отдельные дискуссии будут посвящены поиску новых точек роста производственного бизнеса, развитию внутреннего туризма и социального предпринимательства, госзаказам.Пленарная сессия пройдет под девизом "Новая стратегия МСП". "Уже традиционно главный экономический форум страны начинается с обсуждения ключевых вопросов развития малого и среднего бизнеса, и старт этому дает Российский форум малого и среднего предпринимательства, соорганизатором которого "ОПОРА РОССИИ" выступает уже в седьмой раз... Этот год непростой для бизнеса, идет структурная перестройка экономики и всех ее процессов в целом, тем важнее провести широкий, открытый диалог между бизнесом и властью – найти новые сектора и точки роста для работы в новых условиях, поговорить о возможностях и проблемах бизнеса, совместно выработать дополнительные меры поддержки сектора МСП. Тематики сессий носят максимально практический характер, планируем обсудить возможности дальнейшего развития по различным направлениям бизнеса. Остро также стоит вопрос о смене парадигмы в отношении стратегии развития малого бизнеса, его роли в нашей стране, – этой теме будет посвящена пленарная сессия форума, где вместе с представителями власти, бизнесом, институтами развития обсудим все предложения", – отметил президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.
https://ria.ru/20220516/myanma-1788870402.html
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фонд "росконгресс", антон кобяков, александр калинин, россия, пмэф
11:13 17.05.2022
 

Опубликована архитектура деловой программы форума МСП в рамках ПМЭФ-2022

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники пленарной сессии "Стратегия развития МСП: цифровые сервисы для бизнеса" в рамках Петербургского международного экономического форума"
Участники пленарной сессии Стратегия развития МСП: цифровые сервисы для бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российский форум малого и среднего предпринимательства, организаторами которого выступают Фонд Росконгресс и "ОПОРА РОССИИ", пройдет 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), сообщает Фонд Росконгресс.
Деловая программа форума МСП охватывает широкий спектр вопросов по поддержке и развитию малого бизнеса в стране.
Значок с флагом Мьянмы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Росконгресс: делегация из Мьянмы примет участие в ПМЭФ-2022
В частности, на полях форума состоятся дискуссии, посвященные защите бизнеса, образовательному блоку МСП, современным стандартам малоформатной торговли и потребительской кооперации, новым векторам развития внешнеэкономической деятельности и IT-решениям для МСП, развитию института самозанятых и искусственного интеллекта.
"Малый и средний бизнес – важная составляющая экономики, и от того, насколько сегодня будут своевременными и действенными меры поддержки такого предпринимательства, во многом зависит благополучие страны. Наша дальнейшая задача – максимально интегрировать программы-акселераторы и стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства", – подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.
В рамках форума состоится дискуссия по доступности финансирования малого бизнеса в части ставок, условий и программ для сектора МСП.
Отдельные дискуссии будут посвящены поиску новых точек роста производственного бизнеса, развитию внутреннего туризма и социального предпринимательства, госзаказам.
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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В деловую программу ПМЭФ включена дискуссия "Партнерство в Евразии"
Пленарная сессия пройдет под девизом "Новая стратегия МСП". "Уже традиционно главный экономический форум страны начинается с обсуждения ключевых вопросов развития малого и среднего бизнеса, и старт этому дает Российский форум малого и среднего предпринимательства, соорганизатором которого "ОПОРА РОССИИ" выступает уже в седьмой раз... Этот год непростой для бизнеса, идет структурная перестройка экономики и всех ее процессов в целом, тем важнее провести широкий, открытый диалог между бизнесом и властью – найти новые сектора и точки роста для работы в новых условиях, поговорить о возможностях и проблемах бизнеса, совместно выработать дополнительные меры поддержки сектора МСП. Тематики сессий носят максимально практический характер, планируем обсудить возможности дальнейшего развития по различным направлениям бизнеса. Остро также стоит вопрос о смене парадигмы в отношении стратегии развития малого бизнеса, его роли в нашей стране, – этой теме будет посвящена пленарная сессия форума, где вместе с представителями власти, бизнесом, институтами развития обсудим все предложения", – отметил президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.
 
Фонд "Росконгресс"Антон КобяковАлександр КалининРоссияПМЭФ
 
 
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