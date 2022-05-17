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Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 тысяч человек - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/evakuatsiya-1789130902.html
Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 тысяч человек
Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 тысяч человек - РИА Новости, 17.05.2022
Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 тысяч человек
Россия самостоятельно эвакуировала почти 18 тысяч человек из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины, заявил во вторник руководитель... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:44
2022-05-17T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
луганская народная республика
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия самостоятельно эвакуировала почти 18 тысяч человек из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 733 человека, в том числе 1 797 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже более 1,325 миллиона человек, из которых почти 226 тысяч детей. Границу России пересекли более 180 тысяч личных автомобилей, в том числе около трех тысяч за прошедшие сутки.Мизинцев напомнил, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. По его словам, за прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 755 925 таких обращений из 2 135 населенных пунктов Украины", - рассказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220517/evakuatsiya-1789061630.html
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
21:44 17.05.2022
 
Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 тысяч человек

Минобороны: Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия самостоятельно эвакуировала почти 18 тысяч человек из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 733 человека, в том числе 1 797 детей", - сказал Мизинцев.
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 16:09Специальная военная операция на Украине
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека
Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже более 1,325 миллиона человек, из которых почти 226 тысяч детей. Границу России пересекли более 180 тысяч личных автомобилей, в том числе около трех тысяч за прошедшие сутки.
Мизинцев напомнил, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. По его словам, за прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 755 925 таких обращений из 2 135 населенных пунктов Украины", - рассказал Мизинцев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаНациональный центр управления обороной РФМихаил Мизинцев
 
 
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