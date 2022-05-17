Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 тысяч человек
Минобороны: Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 тысяч человек
Эвакуированные мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия самостоятельно эвакуировала почти 18 тысяч человек из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 733 человека, в том числе 1 797 детей", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже более 1,325 миллиона человек, из которых почти 226 тысяч детей. Границу России пересекли более 180 тысяч личных автомобилей, в том числе около трех тысяч за прошедшие сутки.
Мизинцев напомнил, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. По его словам, за прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 755 925 таких обращений из 2 135 населенных пунктов Украины", - рассказал Мизинцев.