https://ria.ru/20220517/evakuatsiya-1789130902.html

Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 тысяч человек

Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 тысяч человек - РИА Новости, 17.05.2022

Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР 18 тысяч человек

Россия самостоятельно эвакуировала почти 18 тысяч человек из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины, заявил во вторник руководитель... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:44

2022-05-17T21:44

2022-05-17T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

луганская народная республика

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия самостоятельно эвакуировала почти 18 тысяч человек из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 733 человека, в том числе 1 797 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала спецоперации эвакуированы уже более 1,325 миллиона человек, из которых почти 226 тысяч детей. Границу России пересекли более 180 тысяч личных автомобилей, в том числе около трех тысяч за прошедшие сутки.Мизинцев напомнил, что в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. По его словам, за прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 755 925 таких обращений из 2 135 населенных пунктов Украины", - рассказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220517/evakuatsiya-1789061630.html

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украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев