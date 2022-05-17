16:09 17.05.2022 (обновлено: 16:13 17.05.2022)
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека, в том числе 23 ребенка
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Еще 184 человека, включая 23 ребенка, эвакуированы во вторник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 17 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 184 человека, среди них 23 ребенка", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.