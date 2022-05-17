https://ria.ru/20220517/evakuatsiya-1789061630.html

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека - РИА Новости, 17.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека

Еще 184 человека, включая 23 ребенка, эвакуированы во вторник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:09

2022-05-17T16:09

2022-05-17T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Еще 184 человека, включая 23 ребенка, эвакуированы во вторник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 17 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 184 человека, среди них 23 ребенка", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в Telegram-канале.Отмечается, что сейчас они находятся в развернутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи эвакуируемому населению.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь