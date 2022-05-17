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Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/evakuatsiya-1789061630.html
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека - РИА Новости, 17.05.2022
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека
Еще 184 человека, включая 23 ребенка, эвакуированы во вторник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:09
2022-05-17T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Еще 184 человека, включая 23 ребенка, эвакуированы во вторник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 17 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 184 человека, среди них 23 ребенка", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в Telegram-канале.Отмечается, что сейчас они находятся в развернутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи эвакуируемому населению.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь
16:09 17.05.2022 (обновлено: 16:13 17.05.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 184 человека, в том числе 23 ребенка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Еще 184 человека, включая 23 ребенка, эвакуированы во вторник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 17 мая, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 184 человека, среди них 23 ребенка", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в Telegram-канале.
Отмечается, что сейчас они находятся в развернутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи эвакуируемому населению.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид из окна разбитого дома - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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