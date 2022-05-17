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Противники Пашиняна перекрыли улицы в разных районах Еревана - РИА Новости, 17.05.2022
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Противники Пашиняна перекрыли улицы в разных районах Еревана
Противники Пашиняна перекрыли улицы в разных районах Еревана - РИА Новости, 17.05.2022
Противники Пашиняна перекрыли улицы в разных районах Еревана
Армянская оппозиция начала акции протеста против правительства Никола Пашиняна, перекрывая улицы в разных частях Еревана. Об этом сообщил канал "Ержир Медиа",... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T08:13
2022-05-17T10:41
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция начала акции протеста против правительства Никола Пашиняна, перекрывая улицы в разных частях Еревана. Об этом сообщил канал "Ержир Медиа", который ведет прямые репортажи из столицы.В пресс-службе полиции РИА Новости сообщили, что задержаны уже около 300 человек.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал на сегодня масштабные акции неповиновения: по его словам, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". Вечером на площади Франции пройдет очередной митинг.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники заявляют, что политика властей грозит потерей государственности стране и существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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в мире, армения, никол пашинян
08:13 17.05.2022 (обновлено: 10:41 17.05.2022)
 
Противники Пашиняна перекрыли улицы в разных районах Еревана

Армянская оппозиция, требующая отставки Пашиняна, перекрыла улицы в Ереване

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция начала акции протеста против правительства Никола Пашиняна, перекрывая улицы в разных частях Еревана. Об этом сообщил канал "Ержир Медиа", который ведет прямые репортажи из столицы.
В пресс-службе полиции РИА Новости сообщили, что задержаны уже около 300 человек.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал на сегодня масштабные акции неповиновения: по его словам, будут закрыты дороги, остановлено транспортное движение, "столица будет парализована". Вечером на площади Франции пройдет очередной митинг.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники заявляют, что политика властей грозит потерей государственности стране и существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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