https://ria.ru/20220517/energokompanii-1789055173.html
Власти будут делать все для работы российских энергокомпаний, заявил Путин
Власти будут делать все для работы российских энергокомпаний, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2022
Власти будут делать все для работы российских энергокомпаний, заявил Путин
Российские власти будут делать все для работы российских энергокомпаний в изменившихся условиях, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:44
2022-05-17T15:44
2022-05-17T15:44
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские власти будут делать все для работы российских энергокомпаний в изменившихся условиях, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли."Государство, как и раньше, уважаемые коллеги, будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний - совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения, мы с вами много раз говорили. Но стремиться к этому нужно", - сказал Путин.Он добавил, что власти будут повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий, включая освоение и эксплуатацию месторождений.
https://ria.ru/20220430/kontrakt-1786284652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Власти будут делать все для работы российских энергокомпаний, заявил Путин
Президент Путин заявил, что власти будут делать все для работы российских энергокомпаний