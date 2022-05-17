https://ria.ru/20220517/energokompanii-1789055173.html

Власти будут делать все для работы российских энергокомпаний, заявил Путин

Власти будут делать все для работы российских энергокомпаний, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2022

Власти будут делать все для работы российских энергокомпаний, заявил Путин

Российские власти будут делать все для работы российских энергокомпаний в изменившихся условиях, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:44

2022-05-17T15:44

2022-05-17T15:44

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские власти будут делать все для работы российских энергокомпаний в изменившихся условиях, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли."Государство, как и раньше, уважаемые коллеги, будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для изменений бизнес-моделей компаний - совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах. Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения, мы с вами много раз говорили. Но стремиться к этому нужно", - сказал Путин.Он добавил, что власти будут повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий, включая освоение и эксплуатацию месторождений.

https://ria.ru/20220430/kontrakt-1786284652.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия