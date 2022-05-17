https://ria.ru/20220517/energokompanii-1789047950.html

Путин: против российских энергокомпаний ведутся надуманные судебные тяжбы

Путин: против российских энергокомпаний ведутся надуманные судебные тяжбы - РИА Новости, 17.05.2022

Путин: против российских энергокомпаний ведутся надуманные судебные тяжбы

Против российских энергокомпаний на Западе ведутся надуманные судебные тяжбы, для бизнеса создаются трудности, которые являются основой проблем, возникающих в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:20

2022-05-17T15:20

2022-05-17T15:42

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Против российских энергокомпаний на Западе ведутся надуманные судебные тяжбы, для бизнеса создаются трудности, которые являются основой проблем, возникающих в мировой энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли во вторник."Против компаний и руководства компаний велись и ведутся надуманные судебные тяжбы. Не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта, причем самого разного транспорта, создаются проблемы на фрахте, других направлениях, которые необходимы, чтобы обеспечить своевременное и в нужном объеме инвестирование отрасли. Все это и является сегодня главной, основной, базовой составляющей проблем, которые возникают в мировой энергетике",- сказал Путин.

https://ria.ru/20220517/putin-1789048375.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, экономика