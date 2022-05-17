https://ria.ru/20220517/energokompanii-1789047950.html
Путин: против российских энергокомпаний ведутся надуманные судебные тяжбы
Путин: против российских энергокомпаний ведутся надуманные судебные тяжбы - РИА Новости, 17.05.2022
Путин: против российских энергокомпаний ведутся надуманные судебные тяжбы
Против российских энергокомпаний на Западе ведутся надуманные судебные тяжбы, для бизнеса создаются трудности, которые являются основой проблем, возникающих в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:20
2022-05-17T15:20
2022-05-17T15:42
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Против российских энергокомпаний на Западе ведутся надуманные судебные тяжбы, для бизнеса создаются трудности, которые являются основой проблем, возникающих в мировой энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли во вторник."Против компаний и руководства компаний велись и ведутся надуманные судебные тяжбы. Не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта, причем самого разного транспорта, создаются проблемы на фрахте, других направлениях, которые необходимы, чтобы обеспечить своевременное и в нужном объеме инвестирование отрасли. Все это и является сегодня главной, основной, базовой составляющей проблем, которые возникают в мировой энергетике",- сказал Путин.
https://ria.ru/20220517/putin-1789048375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика
15:20 17.05.2022 (обновлено: 15:42 17.05.2022)
Путин: против российских энергокомпаний ведутся надуманные судебные тяжбы
Путин заявил, что против российских энергокомпаний ведутся надуманные судебные тяжбы
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Против российских энергокомпаний на Западе ведутся надуманные судебные тяжбы, для бизнеса создаются трудности, которые являются основой проблем, возникающих в мировой энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли во вторник.
"Против компаний и руководства компаний велись и ведутся надуманные судебные тяжбы. Не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта, причем самого разного транспорта, создаются проблемы на фрахте, других направлениях, которые необходимы, чтобы обеспечить своевременное и в нужном объеме инвестирование отрасли. Все это и является сегодня главной, основной, базовой составляющей проблем, которые возникают в мировой энергетике",- сказал Путин.