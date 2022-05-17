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СМИ: США могут усилить наказания за нарушения экспортных ограничений - РИА Новости, 17.05.2022
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СМИ: США могут усилить наказания за нарушения экспортных ограничений
СМИ: США могут усилить наказания за нарушения экспортных ограничений - РИА Новости, 17.05.2022
СМИ: США могут усилить наказания за нарушения экспортных ограничений
США могут усилить наказания для компаний, в том числе увеличить штрафы, за нарушения мер по экспорту продуктов, попавших под ограничения, в ряд стран, таких как РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T04:30
2022-05-17T04:30
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США могут усилить наказания для компаний, в том числе увеличить штрафы, за нарушения мер по экспорту продуктов, попавших под ограничения, в ряд стран, таких как Россия и Китай, передает агентство Блумберг со ссылкой на помощника секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности Мэттью Аксельрода в министерстве торговли США.Бюро предлагает среди возможных изменений повышение размера штрафов для нарушающих правила экспорта компаний, чтобы они превышали возможную прибыль от действий в обход ограничений. Кроме того, обсуждается более раннее разглашение нарушений, чтобы "другие могли увидеть, какого поведения нужно избегать", а также необходимость признания организациями своих ошибок перед общественностью.Отмечается, что Бюро промышленности и безопасности минторга будет вести процессы, связанные с нарушениями, отдельно от подобных расследований министерства юстиции США.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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сша, в мире
04:30 17.05.2022
 
СМИ: США могут усилить наказания за нарушения экспортных ограничений

Bloomberg: США могут усилить наказания для компаний за нарушения экспортных ограничений

© AP Photo / Stephen B. MortonПорт в США
Порт в США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Stephen B. Morton
Порт в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США могут усилить наказания для компаний, в том числе увеличить штрафы, за нарушения мер по экспорту продуктов, попавших под ограничения, в ряд стран, таких как Россия и Китай, передает агентство Блумберг со ссылкой на помощника секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности Мэттью Аксельрода в министерстве торговли США.
Бюро предлагает среди возможных изменений повышение размера штрафов для нарушающих правила экспорта компаний, чтобы они превышали возможную прибыль от действий в обход ограничений. Кроме того, обсуждается более раннее разглашение нарушений, чтобы "другие могли увидеть, какого поведения нужно избегать", а также необходимость признания организациями своих ошибок перед общественностью.
"(Изменения) будут созданы таким образом, чтобы защитить нашу страну от этих растущих угроз со стороны государств и привлечь к ответственности тех, кто играет не по правилам", - отметил Аксельрод.
Отмечается, что Бюро промышленности и безопасности минторга будет вести процессы, связанные с нарушениями, отдельно от подобных расследований министерства юстиции США.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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