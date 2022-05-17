https://ria.ru/20220517/eksperimenty-1788924915.html
Подготовка к новым экспериментам по маркировке продолжается, заявили в ЦРПТ
Подготовка к новым экспериментам по маркировке продолжается, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 17.05.2022
Подготовка к новым экспериментам по маркировке продолжается, заявили в ЦРПТ
Российские регуляторы взяли "психологическую паузу" по началу маркировки новых категорий товаров, однако подготовка к экспериментам продолжается, о моратории... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T05:13
2022-05-17T05:13
2022-05-17T06:43
россия
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские регуляторы взяли "психологическую паузу" по началу маркировки новых категорий товаров, однако подготовка к экспериментам продолжается, о моратории речи не идет, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.“Власти понимают, что маркировка – действенный механизм обеления и контроля за отраслями, за ценами, об этом недавно говорил и премьер Михаил Мишустин. Более того, система маркировки является залогом сохранения учетной системы в условиях снижения регуляторики. Поэтому процесс будет продолжаться”, - добавил Дубин.В ЦРПТ уточнили, что предпосылок для отмены или приостановки маркировки в РФ по уже запущенным категориям товаров сейчас также нет.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, экономика
05:13 17.05.2022 (обновлено: 06:43 17.05.2022)
Подготовка к новым экспериментам по маркировке продолжается, заявили в ЦРПТ
Глава совета директоров ЦРПТ Дубин: подготовка к экспериментам по маркировке продолжается
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские регуляторы взяли "психологическую паузу" по началу маркировки новых категорий товаров, однако подготовка к экспериментам продолжается, о моратории речи не идет, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
“С нашей стороны - подготовка к новым экспериментам идет, хотя пока они и не стартовали. Мы понимаем, что производителям нужно дать время для стабилизации, поэтому регулирующими органами психологически сейчас сделана пауза. Но я бы не назвал это мораторием”, - сказал он.
“Власти понимают, что маркировка – действенный механизм обеления и контроля за отраслями, за ценами, об этом недавно говорил и премьер Михаил Мишустин
. Более того, система маркировки является залогом сохранения учетной системы в условиях снижения регуляторики. Поэтому процесс будет продолжаться”, - добавил Дубин.
В ЦРПТ уточнили, что предпосылок для отмены или приостановки маркировки в РФ
по уже запущенным категориям товаров сейчас также нет.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.