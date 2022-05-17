https://ria.ru/20220517/eksperimenty-1788924915.html

Подготовка к новым экспериментам по маркировке продолжается, заявили в ЦРПТ

Подготовка к новым экспериментам по маркировке продолжается, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 17.05.2022

Подготовка к новым экспериментам по маркировке продолжается, заявили в ЦРПТ

Российские регуляторы взяли "психологическую паузу" по началу маркировки новых категорий товаров, однако подготовка к экспериментам продолжается, о моратории... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T05:13

2022-05-17T05:13

2022-05-17T06:43

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/27/1551472741_0:0:2930:1649_1920x0_80_0_0_ba07299d4e37855d5160044e86861ced.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские регуляторы взяли "психологическую паузу" по началу маркировки новых категорий товаров, однако подготовка к экспериментам продолжается, о моратории речи не идет, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.“Власти понимают, что маркировка – действенный механизм обеления и контроля за отраслями, за ценами, об этом недавно говорил и премьер Михаил Мишустин. Более того, система маркировки является залогом сохранения учетной системы в условиях снижения регуляторики. Поэтому процесс будет продолжаться”, - добавил Дубин.В ЦРПТ уточнили, что предпосылок для отмены или приостановки маркировки в РФ по уже запущенным категориям товаров сейчас также нет.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.

https://ria.ru/20220517/pivo-1788922140.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика