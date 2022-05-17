https://ria.ru/20220517/doppodderzhka-1788969875.html

Допподдержка туротрасли при санкциях уже превысила 22 миллиарда рублей

Допподдержка туротрасли при санкциях уже превысила 22 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.05.2022

Допподдержка туротрасли при санкциях уже превысила 22 миллиарда рублей

Более 22 миллиардов рублей уже направлено в этом году на дополнительную поддержку туристической отрасли в условиях санкций, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:24

2022-05-17T11:24

2022-05-17T11:24

туризм

россия

дмитрий чернышенко

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 22 миллиардов рублей уже направлено в этом году на дополнительную поддержку туристической отрасли в условиях санкций, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов нацпроекта по туризму."Отдельно остановлюсь на первоочередных мерах поддержки туристической отрасли, которые были оперативно приняты правительством в условиях внешнего санкционного давления… На стабилизацию экономики индустрии и ее развитие дополнительно мы направили уже более 22 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в координационном центре при правительстве РФ.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди целей нацпроекта - рост турпотока по России до 2030 года до 140 миллионов поездок с 65 миллионов. Документ предполагает, в частности, меры по созданию новых туристических объектов, развитию инфраструктуры, формированию туристических макротерриторий по всей стране.

https://ria.ru/20220517/turisty-1788963207.html

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм