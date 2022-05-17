https://ria.ru/20220517/donbass-1788955593.html

Силы ДНР освободили населенный пункт Дробышево

Силы ДНР освободили населенный пункт Дробышево - РИА Новости, 17.05.2022

Силы ДНР освободили населенный пункт Дробышево

Подразделения Донецкой Народной Республики освободили еще один населенный пункт, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:40

2022-05-17T10:40

2022-05-17T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики освободили еще один населенный пункт, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.В оборонном ведомстве добавили, что за прошедшие сутки военнослужащие ДНР уничтожили 34 украинских националиста, три огневые позиции 120-миллиметровых минометов, три бронеавтомобиля и четыре грузовика. Удалось захватить одну БМП и два бронеавтомобиля.Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/natsionalisty-1788690031.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика