Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР освободили населенный пункт Дробышево - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/donbass-1788955593.html
Силы ДНР освободили населенный пункт Дробышево
Силы ДНР освободили населенный пункт Дробышево - РИА Новости, 17.05.2022
Силы ДНР освободили населенный пункт Дробышево
Подразделения Донецкой Народной Республики освободили еще один населенный пункт, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:40
2022-05-17T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784790818_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_aaad95b68bbef819771eb9aec4d31014.jpg
ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики освободили еще один населенный пункт, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.В оборонном ведомстве добавили, что за прошедшие сутки военнослужащие ДНР уничтожили 34 украинских националиста, три огневые позиции 120-миллиметровых минометов, три бронеавтомобиля и четыре грузовика. Удалось захватить одну БМП и два бронеавтомобиля.Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/natsionalisty-1788690031.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784790818_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_a4c28d345bee4306c9134272524c7f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика
10:40 17.05.2022 (обновлено: 10:56 17.05.2022)
 
Силы ДНР освободили населенный пункт Дробышево

Народная милиция ДНР заявила об освобождении населенного пункта Дробышево

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь
Бойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики освободили еще один населенный пункт, сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
"Военнослужащие Донецкой Народной Республики совместно с вооруженными силами Российской Федерации продолжают освобождать от украинских оккупантов населенные пункты нашей республики — так, освобожден очередной населенный пункт Дробышево Донецкой области", — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что за прошедшие сутки военнослужащие ДНР уничтожили 34 украинских националиста, три огневые позиции 120-миллиметровых минометов, три бронеавтомобиля и четыре грузовика. Удалось захватить одну БМП и два бронеавтомобиля.
Россия проводит операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 19:17Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 24 украинских националистов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала