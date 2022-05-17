https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

Целились в Россию — попали в доллар

Целились в Россию — попали в доллар - РИА Новости, 17.05.2022

Целились в Россию — попали в доллар

Сегодня, впервые с начала специальной военной операции, российские и американские высокопоставленные представители увидят друг друга. Не встретятся (хотя это и... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T08:00

2022-05-17T08:00

2022-05-17T08:04

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Сегодня, впервые с начала специальной военной операции, российские и американские высокопоставленные представители увидят друг друга. Не встретятся (хотя это и не исключено в кулуарах), а именно что окажутся в одно время в одном месте. На похоронах — что вполне соответствует состоянию российско-американских отношений.Иностранные делегации съезжаются в Абу-Даби для прощания с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Халифой бен Зайдом Аль Нахайяном. Семидесятитрехлетнего правителя похоронили еще в пятницу — в день смерти, по мусульманскому обычаю. Никаких представителей иностранных государств, естественно, не было, но теперь они приедут, чтобы почтить память президента ОАЭ. Шейх Халифа правил 18 лет, но восемь последних из них, из-за болезни, лишь формально, а страной фактически руководил его брат Мухаммед.Тот самый, который в ходе одного из визитов в Россию назвал нашу страну своим вторым домом (неслучайно в Совбезе ООН Эмираты были одной из трех стран — наряду с Китаем и Индией, воздержавшихся при голосовании по осуждающей Россию резолюции). Тот самый, кто после 24 февраля отказывался от телефонного разговора с Джо Байденом, понимая, что американский президент будет пытаться убедить его присоединиться к санкциям против России. Но Эмираты, как и Саудовская Аравия, совершенно не собираются подыгрывать американцам в их борьбе с Россией — напротив, их формальный нейтралитет вполне может быть назван пророссийским.И вот теперь, когда после смерти брата принц Мухаммед становится шейхом Абу-Даби и президентом ОАЭ, американцы получили возможность пообщаться с ним. Траурную церемонию Штаты решили использовать по полной — такой представительной делегации из Вашингтона не отправляли еще ни на одни похороны.Нет, самого Байдена не будет — ему в конце недели еще лететь в Токио и Сеул, но зато все ключевые фигуры администрации откомандированы в Абу-Даби. Возглавляет делегацию вице-президент Камала Харрис, а в ее составе госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор ЦРУ Уильям Бернс. Высокий уровень показывает не уважение к умершему шейху, а огромную значимость для США Эмиратов.Даже не одних Эмиратов, а стран Залива во главе с Саудовской Аравией, чей фактический правитель, принц Мухаммед, тоже прибудет на церемонию прощания. Позиция саудитов и эмиратцев в нынешнем конфликте Штатов с Россией имеет огромное значение — как из-за геополитического веса и влияния этих стран, так и потому, что на них ориентируется большая часть арабского и исламского мира. Штаты, Великобритания и ЕС не преуспели в попытках изменить позицию Китая и Индии в отношении давления на Россию, но позиция полуторамиллиардного мусульманского мира не менее важна. Шансов переубедить двух Мухаммедов у американской "великолепной четверки" нет, но пытаться они будут изо всех сил.Потому что почти три месяца сколачивания антироссийской коалиции показали то, что было ясно уже в первые же дни: никакой глобальной изоляции России не получается. Более того, чем жестче американцы давят на остальной мир, тем больше желающих отойти от них на безопасное расстояние, то есть уменьшить свою зависимость и от США, и от созданной англосаксами мировой финансовой системы.То есть попытки изоляции России бьют по самому Западу — однако признавать это атлантисты не спешат. Хотя доказательств тому все больше.Взять хотя бы состоявшийся на днях в Вашингтоне саммит США — АСЕАН. Впервые за несколько лет американский президент встретился с лидерами индокитайской "десятки" — одного из важнейших центров будущего многополярного мира. Почти шестисотмиллионная АСЕАН еще не дошла до степени интеграции Евросоюза, но в экономическом плане стремится именно к этому. Для Штатов АСЕАН критически важна в противостоянии с Китаем — однако никто в Юго-Восточной Азии не хочет превратиться в заложника американо-китайской конфронтации. Напротив, чем больше Штаты разыгрывают карту "китайской угрозы" для региона, тем сильнее АСЕАН стремится к самостоятельности. А уж когда Вашингтон пытается добавить к антикитайской программе еще и антироссийскую, странам АСЕАН все становится предельно ясно.Давление США на АСЕАН по поводу отношений с Россией ни к чему не привело — в итоговом коммюнике нет ни слова про Украину и Россию, присутствует только абстрактный призыв к уважению территориальной целостности и прекращению боевых действий. Более того, в Вашингтон не приехал президент Филиппин Дутерте. Да, формально он отговорился тем, что уже избран его преемник — вовсе не проамериканский Фердинанд Маркос — младший. Но в реальности нынешний президент, неоднократно бранивший американцев, просто не захотел посещать Штаты (в которых он так ни разу и не побывал — в отличие от Москвы). А ведь это Филиппины, в прошлом фактически американская колония и самая проамериканская страна региона. Не было и лидера Мьянмы — но премьер-министра генерала Мин Аун Хлайна, пришедшего к власти после того, как армия в прошлом году отменила итоги выборов, не признают уже сами Штаты. А вот Россия не просто признает — она стала единственной страной мира, куда в прошлом году приезжал генерал Мин.И дело не в демократии и авторитаризме, как любят говорить в Вашингтоне, в том числе и подбивая другие страны встать в ряды антироссийской и антикитайской коалиций, — а в прагматизме, уважении к интересам друг друга и невмешательстве во внутренние дела (то есть уважении чужого уклада). Именно на этом строятся отношения России с остальным миром, в том числе и странами АСЕАН. И именно поэтому все попытки агитировать эти страны против России заканчиваются безрезультатно — потому что со стороны Штатов они видят двойные стандарты, ложь и желание использовать их против своих геополитических противников (не говоря уже о вмешательстве в их внутренние дела — ну или как минимум желании сильно на них влиять).И это видят не только такие старые друзья Москвы, как Вьетнам, Лаос и Камбоджа, но и находившиеся долгие годы в американской орбите Индонезия и Таиланд. Еще до вашингтонской встречи стало известно, что попытки уговорить их лидеров не приглашать Владимира Путина на ноябрьские саммиты ("Большой двадцатки" на Бали и АТЭС в Бангкоке) ни к чему не привели.Более того, принятые США и Западом в целом антироссийские санкции, включающие замораживание резервов нашего Центробанка, неизбежно приведут к тому, что страны АСЕАН ускорят работу над созданием своей региональной валюты, что станет очередным ударом по позициям доллара как резервной валюты. Разговоры о своей валюте идут в регионе уже давно — ведь долгие годы одной из его стран, Малайзией, руководил один из главных врагов англосаксонского финансового мира, Махатхир Мохамад. Он вообще уже давно предлагает создать единую торговую валюту, привязанную к золоту, и не просто для АСЕАН, а для всего исламского мира или даже для всей Азии. Мохамад настойчиво призывает к этому уже четверть века, но в последние годы воплощение его идеи становится уже просто жизненно необходимым.Потому что провал атлантической глобализации и созданной англосаксами мировой финансовой системы налицо, а после того, как Запад пошел на беспрецедентные меры против российских активов, ее ускоренный демонтаж становится главной потребностью всего незападного мира в ближайшее десятилетие. Вопрос резервной и торговой валюты является сверхактуальным для всех основных регионов мира — тех, кто претендует на место с правом голоса в новом мироустройстве. Неслучайно сейчас о собственной валюте снова говорят в Латинской Америке, причем речь об этом ведет будущий президент самой крупной страны региона, Бразилии.Две недели назад Лула, бывший и будущий (выборы пройдут осенью) президент Бразилии, недавно заявил, что после своей победы на выборах (а она практически предрешена) намерен создать общую валюту для Латинской Америки, "потому что мы не можем оставаться в зависимости от доллара". Валюту назовут Sur, то есть "юг", и она будет использоваться для двусторонней торговли стран региона друг с другом.Латиноамериканцы уже давно хотят создать свою валюту и вообще ускорить интеграцию своего региона, ослабляя зависимость от США. Предыдущие попытки, в том числе и предпринимавшиеся Чавесом, не принесли успеха, но даже негативный опыт может многому научить. Сейчас сама международная ситуация — в том числе и безумное самоуправство Штатов с российскими долларовыми активами — заставляет латиноамериканцев действовать, стремясь обезопасить себя уже даже не от давления и произвола США (к которому они привыкли), а от последствий все более вероятного в среднесрочной перспективе краха долларовой системы. Ведь по Латинской Америке он ударит сильнее всего — привязка региона к Штатам огромна. Но уже не такая, как раньше: все обширнее и активнее связи с Китаем.Да и политически "доктрина Монро" уже не работает — что, кстати, хорошо продемонстрирует предстоящий через три недели Саммит Америк. Подобные встречи в верхах проходят раз в три года в разных странах региона, но последний раз американский президент участвовал в ней в 2015-м. Следующий, восьмой саммит, проигнорировал Трамп — к тому же на встречу не пригласили лидеров нескольких стран, включая Венесуэлу и Кубу. Нынешняя встреча пройдет в Вашингтоне, но очень похоже, что она превратится в фарс.Потому что Байден не хочет звать президентов Кубы, Венесуэлы и Никарагуа (нет, не из-за того, что они союзники Москвы, а просто это же "ужасные автократы"), что категорически не устраивает многих других. В том числе и президента Мексики, который уже прямо заявил, что в этом случае не поедет в Вашингтон. Не собирается присутствовать и президент Бразилии Болсонару — не из-за Мадуро и Ортеги, а потому, что у него очень плохие отношения с нынешней американской администрацией, не простившей ему его трампизма. И поездки в Москву в начале февраля — Вашингтон очень сильно уговаривал бразильца не встречаться с Путиным.Так что сейчас речь идет не о том, чтобы добиться от латиноамериканцев какой-то антироссийской солидарности (это вообще бессмысленно, учитывая открыто выраженное большинством стран региона желание сохранить связи и торговлю с Россией), а о том, чтобы продемонстрировать хотя бы какие-то остатки влияния США. Но без Мексики и Бразилии, двух главных стран Латинской Америки, это будет сделать невозможно.И это ситуация на недавнем "заднем дворе" янки. Что уж говорить про остальные регионы мира. Да, у всех еще остается большая зависимость от США. Но в этом году практически у всех "центров силы" нового миропорядка (за исключением пристегнутой к англосаксам Европы) обозначилось общее устойчивое желание — как можно быстрее двигаться в сторону независимости от бывшего гегемона, утратившего чувство реальности и возомнившего себя не падающей, а восходящей звездой. Чтобы обломками не придавило.

https://ria.ru/20220516/oae-1788734743.html

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https://ria.ru/20220515/proschanie-1788710616.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/kurez-1788693391.html

https://ria.ru/20191223/1562697831.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/1788507787.html

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

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авторы, джо байден, камала харрис, энтони блинкен, сша, совет безопасности оон, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз, россия