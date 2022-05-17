https://ria.ru/20220517/dnr-1788940452.html

В ДНР за 90 дней 117 человек погибли при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за 90 дней 117 человек погибли при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.05.2022

В ДНР за 90 дней 117 человек погибли при обстрелах со стороны ВСУ

Украинские войска за 90 дней эскалации выпустили по Донецкой народной республике свыше 28 тысяч боеприпасов, погибли 117 мирных жителей, 526 ранены, сообщает... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:41

2022-05-17T09:41

2022-05-17T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Украинские войска за 90 дней эскалации выпустили по Донецкой народной республике свыше 28 тысяч боеприпасов, погибли 117 мирных жителей, 526 ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 90 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2912 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2645. Всего противником выпущено 28 074 боеприпаса различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4254 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.За этот период погибли 117 мирных жителей, в том числе четверо детей, ранения различной степени тяжести получили 526 мирных жителей, включая 42 детей. Повреждено 3459 жилых домов, 731 объект гражданской инфраструктуры: 44 медицинских учреждения, 124 образовательных учреждения, 212 объектов социального обеспечения, 27 объектов критической инфраструктуры, 324 объекта электро-, водо- и газоснабжения, уточнила организация.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, сцкк