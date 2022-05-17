11:49 17.05.2022 (обновлено: 12:13 17.05.2022)
Россия увеличит состав дипмиссий в Африке и Азии, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия увеличит состав дипмиссий в Африке и Азии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, СНГ, переформатирует центральный аппарат МИД после высылки российских дипломатов Западом.
"Все дипломаты, которые вернулись из недружественных, а, по сути дела, из враждебных стран, они сейчас трудоустраиваются в нашем министерстве и в загранточках на других направлениях, прежде всего, на азиатском, на африканском, на латино-американском и, самое главное, на направлении СНГ на этом геополитическом пространстве. Там будут кардинально увеличены штаты, и в наших посольствах на всех этих региональных направлениях, о которых я упомянул, и в центральном аппарате будет существеннейшим образом переформатирована структура департаментов", - сказал министр, выступая в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".
Министр добавил, что "у нас приоритеты теперь ясны: и они не антизападные, наши приоритеты в пользу ускоренного развития отношений с теми странами, которые уважают принципы устава ООН, прежде всего, суверенное равенство государств".