https://ria.ru/20220517/diplomatiya-1788977304.html

Россия увеличит состав дипмиссий в Африке и Азии, заявил Лавров

Россия увеличит состав дипмиссий в Африке и Азии, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022

Россия увеличит состав дипмиссий в Африке и Азии, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, СНГ, переформатирует центральный аппарат МИД после высылки РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:49

2022-05-17T11:49

2022-05-17T12:13

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сергей лавров

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, СНГ, переформатирует центральный аппарат МИД после высылки российских дипломатов Западом."Все дипломаты, которые вернулись из недружественных, а, по сути дела, из враждебных стран, они сейчас трудоустраиваются в нашем министерстве и в загранточках на других направлениях, прежде всего, на азиатском, на африканском, на латино-американском и, самое главное, на направлении СНГ на этом геополитическом пространстве. Там будут кардинально увеличены штаты, и в наших посольствах на всех этих региональных направлениях, о которых я упомянул, и в центральном аппарате будет существеннейшим образом переформатирована структура департаментов", - сказал министр, выступая в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".Министр добавил, что "у нас приоритеты теперь ясны: и они не антизападные, наши приоритеты в пользу ускоренного развития отношений с теми странами, которые уважают принципы устава ООН, прежде всего, суверенное равенство государств".

https://ria.ru/20220517/vysylka-1788974178.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, снг, оон, сергей лавров