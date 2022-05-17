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Россия увеличит состав дипмиссий в Африке и Азии, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
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Россия увеличит состав дипмиссий в Африке и Азии, заявил Лавров
Россия увеличит состав дипмиссий в Африке и Азии, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
Россия увеличит состав дипмиссий в Африке и Азии, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, СНГ, переформатирует центральный аппарат МИД после высылки РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:49
2022-05-17T12:13
в мире
снг
оон
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, СНГ, переформатирует центральный аппарат МИД после высылки российских дипломатов Западом."Все дипломаты, которые вернулись из недружественных, а, по сути дела, из враждебных стран, они сейчас трудоустраиваются в нашем министерстве и в загранточках на других направлениях, прежде всего, на азиатском, на африканском, на латино-американском и, самое главное, на направлении СНГ на этом геополитическом пространстве. Там будут кардинально увеличены штаты, и в наших посольствах на всех этих региональных направлениях, о которых я упомянул, и в центральном аппарате будет существеннейшим образом переформатирована структура департаментов", - сказал министр, выступая в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".Министр добавил, что "у нас приоритеты теперь ясны: и они не антизападные, наши приоритеты в пользу ускоренного развития отношений с теми странами, которые уважают принципы устава ООН, прежде всего, суверенное равенство государств".
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в мире, снг, оон, сергей лавров
11:49 17.05.2022 (обновлено: 12:13 17.05.2022)
 
Россия увеличит состав дипмиссий в Африке и Азии, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия увеличит состав дипмиссий в Африке и Азии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, СНГ, переформатирует центральный аппарат МИД после высылки российских дипломатов Западом.
"Все дипломаты, которые вернулись из недружественных, а, по сути дела, из враждебных стран, они сейчас трудоустраиваются в нашем министерстве и в загранточках на других направлениях, прежде всего, на азиатском, на африканском, на латино-американском и, самое главное, на направлении СНГ на этом геополитическом пространстве. Там будут кардинально увеличены штаты, и в наших посольствах на всех этих региональных направлениях, о которых я упомянул, и в центральном аппарате будет существеннейшим образом переформатирована структура департаментов", - сказал министр, выступая в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".
Министр добавил, что "у нас приоритеты теперь ясны: и они не антизападные, наши приоритеты в пользу ускоренного развития отношений с теми странами, которые уважают принципы устава ООН, прежде всего, суверенное равенство государств".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
11:40
Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением
 
В миреСНГООНСергей Лавров
 
 
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