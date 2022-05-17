https://ria.ru/20220517/davlenie-1788927534.html

Главный кардиолог Москвы рассказала, какое давление должно насторожить

Главный кардиолог Москвы рассказала, какое давление должно насторожить - РИА Новости, 17.05.2022

Главный кардиолог Москвы рассказала, какое давление должно насторожить

Людям стоит обратить внимание и посоветоваться с врачом, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T06:53

2022-05-17T06:53

2022-05-17T06:53

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Людям стоит обратить внимание и посоветоваться с врачом, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-кардиолог столичного департамента здравоохранения Елена Васильева во Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией.Она отметила, что далеко не всегда артериальная гипертония вообще сопровождается симптомами. Иногда может быть головная боль при повышении артериального давления, потом организм привыкает и перестает реагировать, а опасность осложнений не уменьшается.Врач уточнила, что витаминов для сердца не существует. Любые витамины нужно пить только по назначению врача, так как их избыток не менее опасен, чем недостаток."Если после перенесённого заболевания появились тревожащие симптомы, то обязательно нужно пройти обследование. Так, например, нередко возникают серьезные повышения артериального давления, даже если ранее лечение было хорошо подобрано. В этом случае надо посоветоваться со своим врачом. Или, вне зависимости от симптомов, прийти в любой павильон "Здоровая Москва" и пройти расширенный чекап, и уже при выявлении отклонений получить направление в профильную медорганизацию", - добавила Васильева.

https://ria.ru/20220514/leto-1788457850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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