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Главный кардиолог Москвы рассказала, какое давление должно насторожить - РИА Новости, 17.05.2022
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Главный кардиолог Москвы рассказала, какое давление должно насторожить
Главный кардиолог Москвы рассказала, какое давление должно насторожить - РИА Новости, 17.05.2022
Главный кардиолог Москвы рассказала, какое давление должно насторожить
Людям стоит обратить внимание и посоветоваться с врачом, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T06:53
2022-05-17T06:53
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Людям стоит обратить внимание и посоветоваться с врачом, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-кардиолог столичного департамента здравоохранения Елена Васильева во Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией.Она отметила, что далеко не всегда артериальная гипертония вообще сопровождается симптомами. Иногда может быть головная боль при повышении артериального давления, потом организм привыкает и перестает реагировать, а опасность осложнений не уменьшается.Врач уточнила, что витаминов для сердца не существует. Любые витамины нужно пить только по назначению врача, так как их избыток не менее опасен, чем недостаток."Если после перенесённого заболевания появились тревожащие симптомы, то обязательно нужно пройти обследование. Так, например, нередко возникают серьезные повышения артериального давления, даже если ранее лечение было хорошо подобрано. В этом случае надо посоветоваться со своим врачом. Или, вне зависимости от симптомов, прийти в любой павильон "Здоровая Москва" и пройти расширенный чекап, и уже при выявлении отклонений получить направление в профильную медорганизацию", - добавила Васильева.
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общество, здоровье - общество, россия
06:53 17.05.2022
 
Главный кардиолог Москвы рассказала, какое давление должно насторожить

Кардиолог Васильева: человека должно насторожить артериальное давление выше 130/80

© РИА Новости / Максим БогодвидИзмерение давления
Измерение давления - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Измерение давления. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Людям стоит обратить внимание и посоветоваться с врачом, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-кардиолог столичного департамента здравоохранения Елена Васильева во Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией.
"Если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80, стоит обратить на это внимание и посоветоваться с врачом. Рекомендация, которую могу сразу дать всем: ограничить употребление соленой пищи, не досаливать еду. Артериальная гипертензия опасна своими осложнениями, такими, прежде всего, как острый инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения. При этом важно понимать, что возникнут такие осложнения или нет, вообще не зависит от того, как сильно болит голова или проявляются другие симптомы, а только от того, насколько повышено артериальное давление", - заявила Васильева.
Она отметила, что далеко не всегда артериальная гипертония вообще сопровождается симптомами. Иногда может быть головная боль при повышении артериального давления, потом организм привыкает и перестает реагировать, а опасность осложнений не уменьшается.
Врач уточнила, что витаминов для сердца не существует. Любые витамины нужно пить только по назначению врача, так как их избыток не менее опасен, чем недостаток.
"Если после перенесённого заболевания появились тревожащие симптомы, то обязательно нужно пройти обследование. Так, например, нередко возникают серьезные повышения артериального давления, даже если ранее лечение было хорошо подобрано. В этом случае надо посоветоваться со своим врачом. Или, вне зависимости от симптомов, прийти в любой павильон "Здоровая Москва" и пройти расширенный чекап, и уже при выявлении отклонений получить направление в профильную медорганизацию", - добавила Васильева.
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