https://ria.ru/20220517/chernyshenko-1788985748.html

Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций

Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций - РИА Новости, 17.05.2022

Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций

Более двух триллионов рублей частных инвестиций планируется привлечь на развитие туризма в России до 2030 года, сообщил заместитель председателя правительства... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:21

2022-05-17T12:21

2022-05-17T12:21

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

дмитрий чернышенко

правительство рф

инвестиции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Более двух триллионов рублей частных инвестиций планируется привлечь на развитие туризма в России до 2030 года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов нацпроекта по туризму.По его словам, в 2021 году на создание инфраструктуры, повышение доступности отдыха россиян было направлено 45,9 миллиарда рублей, в текущем году запланировано 52,8 миллиарда рублей. Всего на реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 566,1 миллиарда рублей, еще 72 миллиарда – региональные средства.Вице-премьер РФ также отметил, что важным инструментом является субсидирование чартерных перевозок. Так, в 2021 году им воспользовалось более 26 тысяч человек. "В этом году будет не менее 30 тысяч. Я думаю мы будем расширять эту меру поддержки", – резюмировал Чернышенко.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди целей нацпроекта – рост турпотока по России к 2030 году до 140 миллионов поездок с 65 миллионов. Документ предполагает реализацию мер, в частности, для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры, формирования туристических макротерриторий по всей стране.

https://ria.ru/20220517/doppodderzhka-1788969875.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, дмитрий чернышенко, правительство рф, инвестиции, россия