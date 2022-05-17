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Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
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Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций
Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций - РИА Новости, 17.05.2022
Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций
Более двух триллионов рублей частных инвестиций планируется привлечь на развитие туризма в России до 2030 года, сообщил заместитель председателя правительства... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:21
2022-05-17T12:21
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
дмитрий чернышенко
правительство рф
инвестиции
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Более двух триллионов рублей частных инвестиций планируется привлечь на развитие туризма в России до 2030 года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов нацпроекта по туризму.По его словам, в 2021 году на создание инфраструктуры, повышение доступности отдыха россиян было направлено 45,9 миллиарда рублей, в текущем году запланировано 52,8 миллиарда рублей. Всего на реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 566,1 миллиарда рублей, еще 72 миллиарда – региональные средства.Вице-премьер РФ также отметил, что важным инструментом является субсидирование чартерных перевозок. Так, в 2021 году им воспользовалось более 26 тысяч человек. "В этом году будет не менее 30 тысяч. Я думаю мы будем расширять эту меру поддержки", – резюмировал Чернышенко.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди целей нацпроекта – рост турпотока по России к 2030 году до 140 миллионов поездок с 65 миллионов. Документ предполагает реализацию мер, в частности, для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры, формирования туристических макротерриторий по всей стране.
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туризм, новости - туризм, туристы, дмитрий чернышенко, правительство рф, инвестиции, россия
12:21 17.05.2022
 
Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций

Власти России хотят до 2030 года привлечь два триллиона рублей частных инвестиций в туризм

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Более двух триллионов рублей частных инвестиций планируется привлечь на развитие туризма в России до 2030 года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов нацпроекта по туризму.
По его словам, в 2021 году на создание инфраструктуры, повышение доступности отдыха россиян было направлено 45,9 миллиарда рублей, в текущем году запланировано 52,8 миллиарда рублей. Всего на реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 566,1 миллиарда рублей, еще 72 миллиарда – региональные средства.
Вице-премьер РФ также отметил, что важным инструментом является субсидирование чартерных перевозок. Так, в 2021 году им воспользовалось более 26 тысяч человек. "В этом году будет не менее 30 тысяч. Я думаю мы будем расширять эту меру поддержки", – резюмировал Чернышенко.
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди целей нацпроекта – рост турпотока по России к 2030 году до 140 миллионов поездок с 65 миллионов. Документ предполагает реализацию мер, в частности, для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры, формирования туристических макротерриторий по всей стране.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыДмитрий ЧернышенкоПравительство РФинвестицииРоссия
 
 
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