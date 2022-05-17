https://ria.ru/20220517/chernyshenko-1788985748.html
Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций
Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций - РИА Новости, 17.05.2022
Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций
Более двух триллионов рублей частных инвестиций планируется привлечь на развитие туризма в России до 2030 года, сообщил заместитель председателя правительства... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:21
2022-05-17T12:21
2022-05-17T12:21
туризм
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дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Более двух триллионов рублей частных инвестиций планируется привлечь на развитие туризма в России до 2030 года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов нацпроекта по туризму.По его словам, в 2021 году на создание инфраструктуры, повышение доступности отдыха россиян было направлено 45,9 миллиарда рублей, в текущем году запланировано 52,8 миллиарда рублей. Всего на реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 566,1 миллиарда рублей, еще 72 миллиарда – региональные средства.Вице-премьер РФ также отметил, что важным инструментом является субсидирование чартерных перевозок. Так, в 2021 году им воспользовалось более 26 тысяч человек. "В этом году будет не менее 30 тысяч. Я думаю мы будем расширять эту меру поддержки", – резюмировал Чернышенко.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди целей нацпроекта – рост турпотока по России к 2030 году до 140 миллионов поездок с 65 миллионов. Документ предполагает реализацию мер, в частности, для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры, формирования туристических макротерриторий по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, дмитрий чернышенко, правительство рф, инвестиции, россия
Российский туризм ожидает два триллиона рублей частных инвестиций
Власти России хотят до 2030 года привлечь два триллиона рублей частных инвестиций в туризм
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Более двух триллионов рублей частных инвестиций планируется привлечь на развитие туризма в России до 2030 года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подведению итогов нацпроекта по туризму.
По его словам, в 2021 году на создание инфраструктуры, повышение доступности отдыха россиян было направлено 45,9 миллиарда рублей, в текущем году запланировано 52,8 миллиарда рублей. Всего на реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 566,1 миллиарда рублей, еще 72 миллиарда – региональные средства.
Вице-премьер РФ также отметил, что важным инструментом является субсидирование чартерных перевозок. Так, в 2021 году им воспользовалось более 26 тысяч человек. "В этом году будет не менее 30 тысяч. Я думаю мы будем расширять эту меру поддержки", – резюмировал Чернышенко.
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен при поддержке президента России 29 апреля 2021 года. Среди целей нацпроекта – рост турпотока по России к 2030 году до 140 миллионов поездок с 65 миллионов. Документ предполагает реализацию мер, в частности, для создания новых туристических объектов, развития инфраструктуры, формирования туристических макротерриторий по всей стране.