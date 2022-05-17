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Fun & Sun намерен удвоить количество чартерных программ по России - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220517/chartery-1789048480.html
Fun & Sun намерен удвоить количество чартерных программ по России
Fun & Sun намерен удвоить количество чартерных программ по России - РИА Новости, 17.05.2022
Fun & Sun намерен удвоить количество чартерных программ по России
Fun&Sun намерен до конца текущего года удвоить количество чартерных программ по России и довести долю внутреннего турпродукта в структуре продаж до 60-70%,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:22
2022-05-17T15:23
туризм
зарина догузова
россия
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
санкт-петербург
новости - туризм
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Fun&amp;Sun намерен до конца текущего года удвоить количество чартерных программ по России и довести долю внутреннего турпродукта в структуре продаж до 60-70%, рассказал заместитель гендиректора туркомпании Александр Сирченко на совещании в координационном центре при правительстве РФ."Учитывая важность и ценность чартерных программ, накопив опыт в создании и реализации чартерного турпродукта, мы ставим на этот год амбициозные планы по увеличению более чем в два раза количества чартерных программ – их будет более 15, и как минимум три города вылета - Москва, Санкт-Петербург, Красноярск. Мы намерены развивать работу по внутрироссийским направлениям, и в перспективе довести долю внутреннего турпродукта до 60-70% в структуре наших продаж", - сказал Сирченко.Заместитель гендиректора Fun&amp;Sun пояснил, что в прошлом году компания летала чартерами по семи направлениям – Байкал, Сахалин, Шерегеш, Карелия, Тюмень, Казань, Мурманск. "Причем в Бурятию зимой 2021 года мы летали параллельно из Москвы и Екатеринбурга. Это позволило нам совместно с партнерами оценить возможность одновременного приема туристов из нескольких регионов, чтобы в будущем увеличить число городов вылета, дать возможность доступно путешествовать чартерами туристам из разных уголков нашей страны", - добавил он.Сирченко рассказал, что к концу прошлого года чартерами компании воспользовались более 11 тысяч туристов. "По большинству программ мы уже получили субсидии, это более 150 миллионов рублей", - сказал заместитель гендиректора туроператора.Глава Ростуризма Зарина Догузова в начале мая сообщала, что по России запущено уже порядка десяти чартерных направлений. По ее словам, в чартерной программе представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, стоимость которых в полтора - два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее для туроператора, подчеркнула глава ведомства.
https://ria.ru/20220517/chernyshenko-1788985748.html
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зарина догузова, россия, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), санкт-петербург, новости - туризм
15:22 17.05.2022 (обновлено: 15:23 17.05.2022)
 
Fun & Sun намерен удвоить количество чартерных программ по России

Туроператор Fun & Sun намерен удвоить чартерные перевозки по России до конца года

© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот
© Пресс-служба Airbus
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Самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Fun&Sun намерен до конца текущего года удвоить количество чартерных программ по России и довести долю внутреннего турпродукта в структуре продаж до 60-70%, рассказал заместитель гендиректора туркомпании Александр Сирченко на совещании в координационном центре при правительстве РФ.
"Учитывая важность и ценность чартерных программ, накопив опыт в создании и реализации чартерного турпродукта, мы ставим на этот год амбициозные планы по увеличению более чем в два раза количества чартерных программ – их будет более 15, и как минимум три города вылета - Москва, Санкт-Петербург, Красноярск. Мы намерены развивать работу по внутрироссийским направлениям, и в перспективе довести долю внутреннего турпродукта до 60-70% в структуре наших продаж", - сказал Сирченко.
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Заместитель гендиректора Fun&Sun пояснил, что в прошлом году компания летала чартерами по семи направлениям – Байкал, Сахалин, Шерегеш, Карелия, Тюмень, Казань, Мурманск. "Причем в Бурятию зимой 2021 года мы летали параллельно из Москвы и Екатеринбурга. Это позволило нам совместно с партнерами оценить возможность одновременного приема туристов из нескольких регионов, чтобы в будущем увеличить число городов вылета, дать возможность доступно путешествовать чартерами туристам из разных уголков нашей страны", - добавил он.
Сирченко рассказал, что к концу прошлого года чартерами компании воспользовались более 11 тысяч туристов. "По большинству программ мы уже получили субсидии, это более 150 миллионов рублей", - сказал заместитель гендиректора туроператора.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в начале мая сообщала, что по России запущено уже порядка десяти чартерных направлений. По ее словам, в чартерной программе представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.
Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, стоимость которых в полтора - два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее для туроператора, подчеркнула глава ведомства.
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ТуризмЗарина ДогузоваРоссияМоскваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Санкт-ПетербургНовости - Туризм
 
 
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