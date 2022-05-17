https://ria.ru/20220517/chartery-1789048480.html

Fun & Sun намерен удвоить количество чартерных программ по России

Fun & Sun намерен удвоить количество чартерных программ по России - РИА Новости, 17.05.2022

Fun & Sun намерен удвоить количество чартерных программ по России

Fun&Sun намерен до конца текущего года удвоить количество чартерных программ по России и довести долю внутреннего турпродукта в структуре продаж до 60-70%,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:22

2022-05-17T15:22

2022-05-17T15:23

туризм

зарина догузова

россия

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

санкт-петербург

новости - туризм

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Fun&Sun намерен до конца текущего года удвоить количество чартерных программ по России и довести долю внутреннего турпродукта в структуре продаж до 60-70%, рассказал заместитель гендиректора туркомпании Александр Сирченко на совещании в координационном центре при правительстве РФ."Учитывая важность и ценность чартерных программ, накопив опыт в создании и реализации чартерного турпродукта, мы ставим на этот год амбициозные планы по увеличению более чем в два раза количества чартерных программ – их будет более 15, и как минимум три города вылета - Москва, Санкт-Петербург, Красноярск. Мы намерены развивать работу по внутрироссийским направлениям, и в перспективе довести долю внутреннего турпродукта до 60-70% в структуре наших продаж", - сказал Сирченко.Заместитель гендиректора Fun&Sun пояснил, что в прошлом году компания летала чартерами по семи направлениям – Байкал, Сахалин, Шерегеш, Карелия, Тюмень, Казань, Мурманск. "Причем в Бурятию зимой 2021 года мы летали параллельно из Москвы и Екатеринбурга. Это позволило нам совместно с партнерами оценить возможность одновременного приема туристов из нескольких регионов, чтобы в будущем увеличить число городов вылета, дать возможность доступно путешествовать чартерами туристам из разных уголков нашей страны", - добавил он.Сирченко рассказал, что к концу прошлого года чартерами компании воспользовались более 11 тысяч туристов. "По большинству программ мы уже получили субсидии, это более 150 миллионов рублей", - сказал заместитель гендиректора туроператора.Глава Ростуризма Зарина Догузова в начале мая сообщала, что по России запущено уже порядка десяти чартерных направлений. По ее словам, в чартерной программе представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, стоимость которых в полтора - два раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее для туроператора, подчеркнула глава ведомства.

https://ria.ru/20220517/chernyshenko-1788985748.html

https://ria.ru/20220512/puteshestviya-1788151868.html

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зарина догузова, россия, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), санкт-петербург, новости - туризм