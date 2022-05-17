https://ria.ru/20220517/bucha-1789119864.html

СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче

СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче - РИА Новости, 17.05.2022

СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче

Следственный комитет России в рамках расследования организованной Киевом провокации в Буче изучит показания сдавшегося в плен британского наемника, сообщается в РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:03

2022-05-17T20:03

2022-05-17T20:05

буча

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России в рамках расследования организованной Киевом провокации в Буче изучит показания сдавшегося в плен британского наемника, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, британский наёмник, который приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне армии Украины, рассказал о том, что был направлен в Бучу, где находился с третьего по пятое апреля. По его словам, местность казалась "нетронутой": там не было следов сражения, тел погибших он также не видел.

https://ria.ru/20220517/pamyatniki-1789039510.html

буча

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

буча, украина, следственный комитет россии (ск рф)