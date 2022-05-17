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СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче - РИА Новости, 17.05.2022
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СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче
СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче - РИА Новости, 17.05.2022
СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче
Следственный комитет России в рамках расследования организованной Киевом провокации в Буче изучит показания сдавшегося в плен британского наемника, сообщается в РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:03
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буча
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России в рамках расследования организованной Киевом провокации в Буче изучит показания сдавшегося в плен британского наемника, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, британский наёмник, который приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне армии Украины, рассказал о том, что был направлен в Бучу, где находился с третьего по пятое апреля. По его словам, местность казалась "нетронутой": там не было следов сражения, тел погибших он также не видел.
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буча, украина, следственный комитет россии (ск рф)
20:03 17.05.2022 (обновлено: 20:05 17.05.2022)
 
СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче

СК России изучит показания пленного британского военного по делу о провокации в Буче

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России в рамках расследования организованной Киевом провокации в Буче изучит показания сдавшегося в плен британского наемника, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи Следственного комитета изучат показания сдавшегося в плен британского наемника в рамках расследования провокации со стороны Киева в Буче", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, британский наёмник, который приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне армии Украины, рассказал о том, что был направлен в Бучу, где находился с третьего по пятое апреля. По его словам, местность казалась "нетронутой": там не было следов сражения, тел погибших он также не видел.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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