https://ria.ru/20220517/bucha-1789119864.html
СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче
СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче - РИА Новости, 17.05.2022
СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче
Следственный комитет России в рамках расследования организованной Киевом провокации в Буче изучит показания сдавшегося в плен британского наемника, сообщается в РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:03
2022-05-17T20:03
2022-05-17T20:05
буча
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России в рамках расследования организованной Киевом провокации в Буче изучит показания сдавшегося в плен британского наемника, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, британский наёмник, который приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне армии Украины, рассказал о том, что был направлен в Бучу, где находился с третьего по пятое апреля. По его словам, местность казалась "нетронутой": там не было следов сражения, тел погибших он также не видел.
https://ria.ru/20220517/pamyatniki-1789039510.html
буча
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буча, украина, следственный комитет россии (ск рф)
20:03 17.05.2022 (обновлено: 20:05 17.05.2022)
СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче
СК России изучит показания пленного британского военного по делу о провокации в Буче