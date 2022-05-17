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Бастрыкин поручил изучить данные о переброске США боевиков ИГ* на Украину - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/boeviki-1789135604.html
Бастрыкин поручил изучить данные о переброске США боевиков ИГ* на Украину
Бастрыкин поручил изучить данные о переброске США боевиков ИГ* на Украину - РИА Новости, 17.05.2022
Бастрыкин поручил изучить данные о переброске США боевиков ИГ* на Украину
Следственный комитет России запросит у СВР данные о привлечении спецслужбами США для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников террористов... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T22:42
2022-05-17T22:42
специальная военная операция на украине
александр бастрыкин
украина
сша
исламское государство
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у СВР данные о привлечении спецслужбами США для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников террористов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата запросить данные Службы внешней разведки РФ о действиях США, которые привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*)", - говорится в сообщении.Согласно данным пресс-бюро СВР, в апреле при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ* в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы "Эт-Танф", расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220517/boeviki-1789092280.html
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александр бастрыкин, украина, сша, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
22:42 17.05.2022
 
Бастрыкин поручил изучить данные о переброске США боевиков ИГ* на Украину

Бастрыкин поручил изучить данные о переброске США боевиков ИГ* на Украину

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у СВР данные о привлечении спецслужбами США для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников террористов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата запросить данные Службы внешней разведки РФ о действиях США, которые привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*)", - говорится в сообщении.
Согласно данным пресс-бюро СВР, в апреле при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ* в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы "Эт-Танф", расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
18:03Война в Сирии
США перебрасывают на Украину наемников из ИГ*, заявили в СВР
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр БастрыкинУкраинаСШАИсламское государствоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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