https://ria.ru/20220517/boeviki-1789135604.html

Бастрыкин поручил изучить данные о переброске США боевиков ИГ* на Украину

Бастрыкин поручил изучить данные о переброске США боевиков ИГ* на Украину - РИА Новости, 17.05.2022

Бастрыкин поручил изучить данные о переброске США боевиков ИГ* на Украину

Следственный комитет России запросит у СВР данные о привлечении спецслужбами США для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников террористов... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T22:42

2022-05-17T22:42

2022-05-17T22:42

специальная военная операция на украине

александр бастрыкин

украина

сша

исламское государство

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a76846b96485a61911b78c6fffb5689b.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России запросит у СВР данные о привлечении спецслужбами США для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников террористов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата запросить данные Службы внешней разведки РФ о действиях США, которые привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*)", - говорится в сообщении.Согласно данным пресс-бюро СВР, в апреле при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ* в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы "Эт-Танф", расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220517/boeviki-1789092280.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бастрыкин, украина, сша, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)