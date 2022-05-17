https://ria.ru/20220517/bezrabotitsa-1789123116.html
Минэкономразвития ожидает роста безработицы в этом году
Минэкономразвития ожидает роста безработицы в этом году - РИА Новости, 17.05.2022
Минэкономразвития ожидает роста безработицы в этом году
Безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году, такие оценки содержатся в основных... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:25
2022-05-17T20:25
2022-05-17T20:31
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
безработица
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году, такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ внесен в правительство.Уровень безработицы в 6,8% в среднем за год в текущем году может стать максимальным с 2010 года, когда показатель находился на уровне 7,3%.В 2023 году, по оценке министерства, безработица снизится до 6,6%, в 2024 году - до 5,4%, в 2025 году - до 4,5%.В беседе с журналистами представитель министерства не исключил, что при уточнении сценарных условий в июле-августе 2022 года оценки по динамике безработицы могут быть уточнены, в том числе в сторону улучшения.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), безработица
20:25 17.05.2022 (обновлено: 20:31 17.05.2022)
Минэкономразвития ожидает роста безработицы в этом году
Минэкономразвития: безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7 процента
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году, такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ внесен в правительство.
Уровень безработицы в 6,8% в среднем за год в текущем году может стать максимальным с 2010 года, когда показатель находился на уровне 7,3%.
В 2023 году, по оценке министерства, безработица
снизится до 6,6%, в 2024 году - до 5,4%, в 2025 году - до 4,5%.
В беседе с журналистами представитель министерства не исключил, что при уточнении сценарных условий в июле-августе 2022 года оценки по динамике безработицы могут быть уточнены, в том числе в сторону улучшения.