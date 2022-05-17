https://ria.ru/20220517/bezrabotitsa-1789123116.html

Минэкономразвития ожидает роста безработицы в этом году

Минэкономразвития ожидает роста безработицы в этом году - РИА Новости, 17.05.2022

Минэкономразвития ожидает роста безработицы в этом году

Безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году, такие оценки содержатся в основных... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:25

2022-05-17T20:25

2022-05-17T20:31

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

безработица

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году, такие оценки содержатся в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ внесен в правительство.Уровень безработицы в 6,8% в среднем за год в текущем году может стать максимальным с 2010 года, когда показатель находился на уровне 7,3%.В 2023 году, по оценке министерства, безработица снизится до 6,6%, в 2024 году - до 5,4%, в 2025 году - до 4,5%.В беседе с журналистами представитель министерства не исключил, что при уточнении сценарных условий в июле-августе 2022 года оценки по динамике безработицы могут быть уточнены, в том числе в сторону улучшения.

https://ria.ru/20220516/regiony-1788712551.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), безработица