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В Карелии установили баннер с белгородским мальчиком, приветствующим бойцов - РИА Новости, 17.05.2022
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В Карелии установили баннер с белгородским мальчиком, приветствующим бойцов
В Карелии установили баннер с белгородским мальчиком, приветствующим бойцов - РИА Новости, 17.05.2022
В Карелии установили баннер с белгородским мальчиком, приветствующим бойцов
Баннер с восьмилетним Алешей из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, установили на фасаде... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:18
2022-05-17T23:18
общество
белгородская область
украина
республика карелия
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Баннер с восьмилетним Алешей из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, установили на фасаде универмага в Петрозаводске, сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков."Баннер с изображением Леши... из Белгородской области разместили на фасаде нашего универмага "Карелия". Восьмилетний парнишка в танкистском шлеме в одночасье для всей страны стал символом поддержки наших ребят в Донбассе", - написал Парфенчиков в своих соцсетях.Алеша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и подарили Алеше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Леша".
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белгородская область
украина
республика карелия
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общество, белгородская область, украина, республика карелия, артур парфенчиков
23:18 17.05.2022
 
В Карелии установили баннер с белгородским мальчиком, приветствующим бойцов

В Карелии установили баннер с белгородским мальчиком, ежедневно приветствующим военных

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВосьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в Белгородской области
Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Баннер с восьмилетним Алешей из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, установили на фасаде универмага в Петрозаводске, сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков.
"Баннер с изображением Леши... из Белгородской области разместили на фасаде нашего универмага "Карелия". Восьмилетний парнишка в танкистском шлеме в одночасье для всей страны стал символом поддержки наших ребят в Донбассе", - написал Парфенчиков в своих соцсетях.
Алеша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и подарили Алеше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Леша".
Восьмилетний мальчик Алеша общается с российским военнослужащим в селе Веселая Лопань в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 08:08
Мальчик Алеша из Белгородской области мечтает стать танкистом
 
ОбществоБелгородская областьУкраинаРеспублика КарелияАртур Парфенчиков
 
 
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