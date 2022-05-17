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В Карелии установили баннер с белгородским мальчиком, приветствующим бойцов

В Карелии установили баннер с белгородским мальчиком, приветствующим бойцов - РИА Новости, 17.05.2022

В Карелии установили баннер с белгородским мальчиком, приветствующим бойцов

Баннер с восьмилетним Алешей из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, установили на фасаде... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T23:18

2022-05-17T23:18

2022-05-17T23:18

общество

белгородская область

украина

республика карелия

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Баннер с восьмилетним Алешей из Белгородской области, который каждый день выбегает на дорогу встречать проезжающих мимо его дома военных, установили на фасаде универмага в Петрозаводске, сообщил губернатор Карелии Артур Парфенчиков."Баннер с изображением Леши... из Белгородской области разместили на фасаде нашего универмага "Карелия". Восьмилетний парнишка в танкистском шлеме в одночасье для всей страны стал символом поддержки наших ребят в Донбассе", - написал Парфенчиков в своих соцсетях.Алеша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и подарили Алеше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Леша".

https://ria.ru/20220514/deti-1788469885.html

белгородская область

украина

республика карелия

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общество, белгородская область, украина, республика карелия, артур парфенчиков