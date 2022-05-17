https://ria.ru/20220517/bank-1789088320.html

ПСБ поддержит Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ"

ПСБ поддержит Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" - РИА Новости, 17.05.2022

ПСБ поддержит Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ"

ПСБ вновь выступит генеральным партнером всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", который состоится в воскресенье, 22 мая, в 85 городах России одновременно,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:47

2022-05-17T17:47

2022-05-17T17:47

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ПСБ вновь выступит генеральным партнером всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", который состоится в воскресенье, 22 мая, в 85 городах России одновременно, сообщает пресс-служа банка.Банк выступает генеральным партнером мероприятия с 2019 года.На старт синхронно выйдут 120 тысяч участников во всех регионах России от Калининграда до Камчатки, из них 5 500 - сотрудники ПСБ и их семьи из 44 городов.Полумарафон станет самым масштабным в своей истории: единый старт, 11 часовых поясов, 4 дистанции - 1, 5 ,10 километров и 21,1 километра в зависимости от уровня подготовки.Маршрут будет проходить по центральным и историческим частям городов-участников. В Москве спортсмены-любители стартуют и финишируют на Васильевском спуске. В столичном забеге примут участие около 15 тысяч человек, из них около 1 500 тысяч – от ПСБ. Города-участники традиционно будут бороться за звание "Беговой столицы" 2022."ЗаБег.рф – это уже не просто популярное массовое мероприятие, теперь это проект, который имеет колоссальный социальный эффект. Вместе мы развиваем массовый, детский и корпоративный спорт, и с каждым годом количество вовлеченных в проект и спорт людей только растет. Все ждут этот яркий и массовый полумарафон каждый год – например, в ПСБ раньше бежали только сотрудники, а сейчас уже и члены их семей с удовольствием преодолевают дистанции вместе – и родители, и дети. Радует, что более 10 тысяч участников ЗаБега.рф – это младшее поколение в возрасте до 10 лет", – сказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, слова которого цитирует пресс-служа банка.

https://realty.ria.ru/20220511/krym-1787947944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)