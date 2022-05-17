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В Кремле переадресовали военным вопрос о ситуации на "Азовстали"

В Кремле переадресовали военным вопрос о ситуации на "Азовстали" - РИА Новости, 17.05.2022

В Кремле переадресовали военным вопрос о ситуации на "Азовстали"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о ситуации на заводе "Азовсталь", отметив, что не владеет детальной информацией. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:13

2022-05-17T13:13

2022-05-17T13:13

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

владимир путин

сергей шойгу

игорь конашенков

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о ситуации на заводе "Азовсталь", отметив, что не владеет детальной информацией."Я не владею детальной информацией о том, что там происходит. Это все-таки нужно у наших военных спрашивать", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать то, что происходит на "Азовстали".Комментируя возможность применения аналогичной тактики в ходе военной спецоперации, Песков также отметил, что вопросы о тактике и стратегии также лучше адресовать военным.Он рассказал, что тема освобождения боевиков и военных, которые "засели на территории "Азовстали"", поднималась во многих международных телефонных разговорах президента России Владимира Путина со стороны его собеседников, а также в ходе личных контактов.Песков подчеркнул, что каждый раз объяснение было абсолютно понятное, так как глава государства публично отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу воздержаться от штурма "Азовстали", исходя из гуманитарных соображений. Также были сделаны объявления по выходу как гражданских лиц, так и военных. Путин также гарантировал военным, что с ними будут обращаться в соответствии с международными законами.Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.

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здоровье - общество, владимир путин, сергей шойгу, игорь конашенков, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, мариуполь