https://ria.ru/20220517/avtovaz-1789103100.html

Кандидатуру нового директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили, заявил Мантуров

Кандидатуру нового директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.05.2022

Кандидатуру нового директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили, заявил Мантуров

Окончательная кандидатура на пост директора "АвтоВАЗа" пока не утверждена, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:39

2022-05-17T18:39

2022-05-17T19:29

экономика

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

авто

тольятти

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Окончательная кандидатура на пост директора "АвтоВАЗа" пока не утверждена, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Если честно, то на сегодняшний день окончательной кандидатуры мы пока еще не сформировали", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о новом гендиректоре "АвтоВАЗа".Он также сообщил, что экс-замминистра Александр Морозов, курировавший в Минпромторге автопром 7 лет, на этот пост не назначен. "Нет. Хотя он рассматривался, это правда. Он пойдет работать на одно из промышленных предприятий", - уточнил министр.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ". Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом если "НАМИ" будет инвестировать, это будет уточнено в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал министр.

https://ria.ru/20220516/renault-1788830364.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авто, тольятти