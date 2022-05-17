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Кандидатуру нового директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.05.2022
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Кандидатуру нового директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили, заявил Мантуров
Кандидатуру нового директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.05.2022
Кандидатуру нового директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили, заявил Мантуров
Окончательная кандидатура на пост директора "АвтоВАЗа" пока не утверждена, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:39
2022-05-17T19:29
экономика
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
авто
тольятти
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Окончательная кандидатура на пост директора "АвтоВАЗа" пока не утверждена, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Если честно, то на сегодняшний день окончательной кандидатуры мы пока еще не сформировали", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о новом гендиректоре "АвтоВАЗа".Он также сообщил, что экс-замминистра Александр Морозов, курировавший в Минпромторге автопром 7 лет, на этот пост не назначен. "Нет. Хотя он рассматривался, это правда. Он пойдет работать на одно из промышленных предприятий", - уточнил министр.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ". Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом если "НАМИ" будет инвестировать, это будет уточнено в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал министр.
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экономика, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авто, тольятти
18:39 17.05.2022 (обновлено: 19:29 17.05.2022)
 
Кандидатуру нового директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили, заявил Мантуров

Глава Минпромторга Мантуров: кандидатуру нового директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Окончательная кандидатура на пост директора "АвтоВАЗа" пока не утверждена, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если честно, то на сегодняшний день окончательной кандидатуры мы пока еще не сформировали", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о новом гендиректоре "АвтоВАЗа".
Он также сообщил, что экс-замминистра Александр Морозов, курировавший в Минпромторге автопром 7 лет, на этот пост не назначен. "Нет. Хотя он рассматривался, это правда. Он пойдет работать на одно из промышленных предприятий", - уточнил министр.
В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ". Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет. При этом если "НАМИ" будет инвестировать, это будет уточнено в дальнейшей стоимости доли, "никаких подарков здесь не будет", подчеркивал министр.
Автомобиль Renault Duster - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 15:49
Минпромторг допустил выпуск Renault Duster под брендом Lada
 
ЭкономикаАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровАвтоТольятти
 
 
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