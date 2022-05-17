https://ria.ru/20220517/avtobusy-1788949146.html

Российским туристам не хватает автобусов в Крым, заявили эксперты

Российским туристам не хватает автобусов в Крым, заявили эксперты - РИА Новости, 17.05.2022

Российским туристам не хватает автобусов в Крым, заявили эксперты

Российские туроператоры фиксируют значительный спад новых бронирований в Крым на лето и аннуляции уже имеющихся путевок из-за закрытия аэропорта в Симферополе,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:45

2022-05-17T10:45

2022-05-17T10:45

туризм

туризм

сочи

симферополь

ставрополь

интурист

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют значительный спад новых бронирований в Крым на лето и аннуляции уже имеющихся путевок из-за закрытия аэропорта в Симферополе, поэтому просят запустить автобусное сообщение из аэропортов Сочи, Ставрополя и Минеральных Вод на полуостров, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков."Загрузка на майские в Крыму была в районе 30-50 процентов. Аннуляции продолжаются, и связаны они с рассылкой авиакомпаний, где говорится об отсутствии авиасообщения в мае-июне. Не так давно в интернете появилась информация, что до 30 июня рейсы в Крым осуществляться не будут", — сказал Волков.По его словам, по этой причине в мае и июне загрузка уже очень низкая и будет снижаться. В некоторых объектах на спад пошли и июль-август. В туроператоре "Русский экспресс" РИА Новости рассказали о спаде новых продаж в Крым. "В связи с закрытием аэропорта туристы аннулируют имеющиеся брони, новых заявок мало", — сообщили в компании. О том, что продажи замедлились и имеют место отмены путевок, подтвердили и в туроператоре "Интурист"."Аннулируются исключительно авиатуры в связи с отменой рейсов. По каждой такой заявке мы предлагаем альтернативу: оставить только наземное обслуживание — отель — и добраться в Крым самостоятельно, например на поезде. Или перебронировать авиачасть на автобусный чартер, которые "Интурист" запускает с 1 июня", — пояснили в компании.Ростуризм в начале мая опроверг "массовую отмену" бронирований в отелях Крыма. По данным ведомства и региона, на май-июнь продажи путевок в Крым идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку.Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20220515/otel-1788620585.html

https://ria.ru/20220513/krym-1788138822.html

https://ria.ru/20220517/krym-1788888501.html

сочи

симферополь

ставрополь

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сочи, симферополь, ставрополь, интурист, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), минеральные воды, новости - туризм, туристы, куда поехать, отдых на море