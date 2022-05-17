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Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване - РИА Новости, 17.05.2022
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Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване
Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване - РИА Новости, 17.05.2022
Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване
Участники оппозиционного шествия, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заняли площадь Республики в Ереване перед зданием правительства,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T22:01
2022-05-17T22:28
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Участники оппозиционного шествия, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заняли площадь Республики в Ереване перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.Активисты остановились на площади с зажженными фонариками смартфонов, заняв почти всю ее территорию. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги.Спустя 15 минут участники шествия покинули площадь.До этого митингующие провели митинг у резиденции Пашиняна.С 25 апреля оппозиция проводит шествия по всей Армении. Участники мероприятий убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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в мире, армения, никол пашинян
22:01 17.05.2022 (обновлено: 22:28 17.05.2022)
 
Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване

Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване перед зданием правительства

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в метро "Площадь Республики" в Ереване
Вход в метро Площадь Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вход в метро "Площадь Республики" в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Участники оппозиционного шествия, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заняли площадь Республики в Ереване перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты остановились на площади с зажженными фонариками смартфонов, заняв почти всю ее территорию. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги.
Спустя 15 минут участники шествия покинули площадь.
До этого митингующие провели митинг у резиденции Пашиняна.
С 25 апреля оппозиция проводит шествия по всей Армении. Участники мероприятий убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
Митинг армянской оппозиции у резиденции премьера Пашиняна - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 21:56
Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
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