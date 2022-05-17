https://ria.ru/20220517/armeniya-1789132381.html

Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване

Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване - РИА Новости, 17.05.2022

Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване

Участники оппозиционного шествия, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заняли площадь Республики в Ереване перед зданием правительства,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T22:01

2022-05-17T22:01

2022-05-17T22:28

в мире

армения

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768782258_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_7cd28c6726715b63adec31dd201bd7d6.jpg

ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Участники оппозиционного шествия, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заняли площадь Республики в Ереване перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.Активисты остановились на площади с зажженными фонариками смартфонов, заняв почти всю ее территорию. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги.Спустя 15 минут участники шествия покинули площадь.До этого митингующие провели митинг у резиденции Пашиняна.С 25 апреля оппозиция проводит шествия по всей Армении. Участники мероприятий убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220517/armeniya-1789131845.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, армения, никол пашинян