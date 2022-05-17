https://ria.ru/20220517/armeniya-1789132381.html
Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване
Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване - РИА Новости, 17.05.2022
Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване
Участники оппозиционного шествия, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заняли площадь Республики в Ереване перед зданием правительства,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T22:01
2022-05-17T22:01
2022-05-17T22:28
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Участники оппозиционного шествия, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заняли площадь Республики в Ереване перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.Активисты остановились на площади с зажженными фонариками смартфонов, заняв почти всю ее территорию. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги.Спустя 15 минут участники шествия покинули площадь.До этого митингующие провели митинг у резиденции Пашиняна.С 25 апреля оппозиция проводит шествия по всей Армении. Участники мероприятий убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220517/armeniya-1789131845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, никол пашинян
22:01 17.05.2022 (обновлено: 22:28 17.05.2022)
Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване
Армянская оппозиция заняла площадь Республики в Ереване перед зданием правительства
ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Участники оппозиционного шествия, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заняли площадь Республики в Ереване перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты остановились на площади с зажженными фонариками смартфонов, заняв почти всю ее территорию. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги.
Спустя 15 минут участники шествия покинули площадь.
До этого митингующие провели митинг у резиденции Пашиняна.
С 25 апреля оппозиция проводит шествия по всей Армении
. Участники мероприятий убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.