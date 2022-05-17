https://ria.ru/20220517/armeniya-1788998643.html

В МИД назвали протесты в Армении ее внутренним делом

В МИД назвали протесты в Армении ее внутренним делом - РИА Новости, 17.05.2022

В МИД назвали протесты в Армении ее внутренним делом

Протесты в Армении - внутреннее дело этой страны, Россия в это не вмешивается, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:44

2022-05-17T12:44

2022-05-17T12:44

в мире

армения

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Протесты в Армении - внутреннее дело этой страны, Россия в это не вмешивается, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Это внутреннее дело Армении - все, что там происходит, и все, с чем выступает высшее руководство Армении. Мы знаем об этом и в эти процессы не вмешиваемся", - сказал он журналистам.С 25 апреля оппозиция проводит по всей Армении акции протеста против политики действующих властей страны.

https://ria.ru/20220517/erevan-1788931652.html

армения

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, армения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко