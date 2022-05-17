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В МИД назвали протесты в Армении ее внутренним делом - РИА Новости, 17.05.2022
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В МИД назвали протесты в Армении ее внутренним делом
В МИД назвали протесты в Армении ее внутренним делом - РИА Новости, 17.05.2022
В МИД назвали протесты в Армении ее внутренним делом
Протесты в Армении - внутреннее дело этой страны, Россия в это не вмешивается, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:44
2022-05-17T12:44
в мире
армения
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Протесты в Армении - внутреннее дело этой страны, Россия в это не вмешивается, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Это внутреннее дело Армении - все, что там происходит, и все, с чем выступает высшее руководство Армении. Мы знаем об этом и в эти процессы не вмешиваемся", - сказал он журналистам.С 25 апреля оппозиция проводит по всей Армении акции протеста против политики действующих властей страны.
https://ria.ru/20220517/erevan-1788931652.html
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в мире, армения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
12:44 17.05.2022
 
В МИД назвали протесты в Армении ее внутренним делом

Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия не вмешивается в протесты в Армении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Протесты в Армении - внутреннее дело этой страны, Россия в это не вмешивается, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Это внутреннее дело Армении - все, что там происходит, и все, с чем выступает высшее руководство Армении. Мы знаем об этом и в эти процессы не вмешиваемся", - сказал он журналистам.
С 25 апреля оппозиция проводит по всей Армении акции протеста против политики действующих властей страны.
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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В миреАрменияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Руденко
 
 
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