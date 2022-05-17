https://ria.ru/20220517/alekseenko-1789084120.html
Краснодарский мэр в 2021 году заработал в десять раз меньше жены
Краснодарский мэр в 2021 году заработал в десять раз меньше жены - РИА Новости, 17.05.2022
Краснодарский мэр в 2021 году заработал в десять раз меньше жены
Глава Краснодара Андрей Алексеенко задекларировал существенное сокращение своих доходов за минувший год, заработав в 10 раз меньше супруги, зато у него появился РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:35
2022-05-17T17:35
2022-05-17T17:35
краснодар
политика
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КРАСНОДАР, 17 мая – РИА Новости. Глава Краснодара Андрей Алексеенко задекларировал существенное сокращение своих доходов за минувший год, заработав в 10 раз меньше супруги, зато у него появился мотоцикл Harley Davidson.Алексеенко занял пост главы Краснодара в ноябре минувшего года, оставив ради него должность первого вице-губернатора Кубани.По данным краевой администрации, Алексеенко по итогам 2020 года задекларировал право собственности на доли в двух земельных участках, доли в семи нежилых зданиях площадями от 25 до 3400 квадратных метров, а также находящуюся у него в пользовании квартиру в 96,6 квадратных метров. По итогам 2020 года он заработал более 3,3 миллиона рублей.Согласно сведениям о доходах, супруга Алексеенко, по состоянию на конец 2020 года, была собственницей долей шести земельных участков, одного участка полностью, долей в одном здании и девяти нежилых зданиях разных площадей от 85 квадратных метров до 1975 квадратных метров, а также индивидуальной собственницей одного нежилого здания. Также в ее собственности находились две квартиры площадью 96,6 квадратных метров и 46,7 квадратных метров. Согласно справке, жена Алексеенко заработала в минувшем году более 14,4 миллиона рублей.Автомобилей в семье первого вице-губернатора Кубани, согласно декларациям, не было.Из опубликованных на сайте администрации Краснодара сведений о доходах и имущества Алексеенко за 2021 год, изменений в составе принадлежащего ему имущества практически не произошло, за исключением появления в пользовании ещё одной квартиры площадью 52 квадратных метров, а также обновления данных в графе, посвященной принадлежащего ему на праве собственности транспорта."Мотоцикл, Харлей Дэвидсон", - сообщается в документе.Общая сумма задекларированного годового дохода чиновника за 2021 год превысила 1,9 миллиона рублей.Имущество супруги Алексеенко претерпело незначительные изменения. Из его состава выбыла доля в одном из земельных участков, в него вошло машино-место и нежилое помещение площадью 39,5 квадратных метров. При этом доход жены градоначальника вырос до 19,7 миллиона рублей, что в 10 раз больше, чем у Алексеенко.Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.Алексеенко в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им в ходе процедуры назначения. Представляя депутатам свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел".Еще через месяц СУСК РФ по Кубани задержало чиновника по делу о взятке. Как сообщило следствие, Алексеенко в 2018 году получил ружье за 1,6 миллиона рублей за незаконную выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре нормам. Ведомство распространило видео, на котором следователь объявляет градоначальнику о задержании, и сообщило, что рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Однако вечером того же дня пресс-служба мэрии объявила, что Алексеенко вернулся на рабочее место и продолжает исполнять свои обязанности, а на следующий день видео с задержанием пропало с интернет-ресурсов СК. Вскоре прокурор Кубани сообщил, что дело Алексеенко было передано в производство центрального аппарата СК.
https://ria.ru/20220331/dokhody-1781056247.html
https://ria.ru/20220514/aksenov-1788512976.html
https://ria.ru/20220514/dokhod-1788512865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, политика
КРАСНОДАР, 17 мая – РИА Новости. Глава Краснодара Андрей Алексеенко задекларировал существенное сокращение своих доходов за минувший год, заработав в 10 раз меньше супруги, зато у него появился мотоцикл Harley Davidson.
Алексеенко занял пост главы Краснодара
в ноябре минувшего года, оставив ради него должность первого вице-губернатора Кубани.
По данным краевой администрации, Алексеенко по итогам 2020 года задекларировал право собственности на доли в двух земельных участках, доли в семи нежилых зданиях площадями от 25 до 3400 квадратных метров, а также находящуюся у него в пользовании квартиру в 96,6 квадратных метров. По итогам 2020 года он заработал более 3,3 миллиона рублей.
Согласно сведениям о доходах, супруга Алексеенко, по состоянию на конец 2020 года, была собственницей долей шести земельных участков, одного участка полностью, долей в одном здании и девяти нежилых зданиях разных площадей от 85 квадратных метров до 1975 квадратных метров, а также индивидуальной собственницей одного нежилого здания. Также в ее собственности находились две квартиры площадью 96,6 квадратных метров и 46,7 квадратных метров. Согласно справке, жена Алексеенко заработала в минувшем году более 14,4 миллиона рублей.
Автомобилей в семье первого вице-губернатора Кубани, согласно декларациям, не было.
Из опубликованных на сайте администрации Краснодара сведений о доходах и имущества Алексеенко за 2021 год, изменений в составе принадлежащего ему имущества практически не произошло, за исключением появления в пользовании ещё одной квартиры площадью 52 квадратных метров, а также обновления данных в графе, посвященной принадлежащего ему на праве собственности транспорта.
"Мотоцикл, Харлей Дэвидсон", - сообщается в документе.
Общая сумма задекларированного годового дохода чиновника за 2021 год превысила 1,9 миллиона рублей.
Имущество супруги Алексеенко претерпело незначительные изменения. Из его состава выбыла доля в одном из земельных участков, в него вошло машино-место и нежилое помещение площадью 39,5 квадратных метров. При этом доход жены градоначальника вырос до 19,7 миллиона рублей, что в 10 раз больше, чем у Алексеенко.
Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме
, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева
, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.
Алексеенко в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им в ходе процедуры назначения. Представляя депутатам свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел".
Еще через месяц СУСК РФ
по Кубани задержало чиновника по делу о взятке. Как сообщило следствие, Алексеенко в 2018 году получил ружье за 1,6 миллиона рублей за незаконную выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома в Краснодаре нормам. Ведомство распространило видео, на котором следователь объявляет градоначальнику о задержании, и сообщило, что рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Однако вечером того же дня пресс-служба мэрии объявила, что Алексеенко вернулся на рабочее место и продолжает исполнять свои обязанности, а на следующий день видео с задержанием пропало с интернет-ресурсов СК
. Вскоре прокурор Кубани сообщил, что дело Алексеенко было передано в производство центрального аппарата СК.