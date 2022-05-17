https://ria.ru/20220517/aktivy-1788939325.html

Минфин ФРГ заявил, что открыт идее конфискации зарубежных активов ЦБ России

Минфин ФРГ заявил, что открыт идее конфискации зарубежных активов ЦБ России - РИА Новости, 17.05.2022

Минфин ФРГ заявил, что открыт идее конфискации зарубежных активов ЦБ России

Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что "политически открыт" идее конфискации зарубежных активов Центрального банка России, отметив, что этот вопрос... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:33

2022-05-17T09:33

2022-05-17T09:33

анналена бербок

владимир путин

украина

германия

россия

g7

евросоюз

европейский суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512065_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_289a6f41b106f7d9712380b3ebf98a8e.jpg

БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что "политически открыт" идее конфискации зарубежных активов Центрального банка России, отметив, что этот вопрос обсуждается странами "Большой семерки" и Евросоюза."Я политически открыт для идеи конфискации зарубежных активов российского Центрального банка. Мы уже ведем это обсуждение в G7 и ЕС, и предложения на столе", - сказал Линднер в интервью газете Handelsblatt и ряду других изданий.Что касается частных активов, необходимо "посмотреть, что возможно с точки зрения закона", добавил министр. "Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами", - сказал Линднер.Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что с юридической точки зрения непросто передать Украине замороженные российские активы, к чему призвала украинская сторона. По словам министра, для такой меры есть ряд веских причин, но такой шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент также заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787769309.html

https://ria.ru/20220511/aktivy-1787964216.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

анналена бербок, владимир путин, украина, германия, россия, g7, евросоюз, европейский суд, в мире, кристиан линднер